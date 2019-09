Une descente de policiers armés et vêtus de gilets pare-balles a eu lieu mardi après-midi chez Christoph Metzelder. L’ancien défenseur central, qui avait fait l’essentiel de sa carrière au Borussia Dortmund (2000-2007) et qui avait aussi porté les maillots du Real Madrid et de Schalke 04, a subi la saisie de son ordinateur et de son téléphone portable, selon «Bild». L’ex-international allemand, devenu consultant pour la chaîne ARD, est soupçonné d’avoir partagé de la pornographie infantile. Une accusation grave à laquelle il doit désormais faire face. Il n’a toutefois pas été arrête.

«Nous menons une enquête préliminaire contre un Allemand de 38 ans soupçonné de diffuser de la pornographie mettant en scène des enfants, a commenté une porte-parole du parquet de Hambourg, sans révéler l’identité du prévenu. Cela concerne également l’enregistrement d’images numériques.» Selon la presse allemande, il s’agit de Metzelder. Une femme avec laquelle ce dernier aurait eu des relations se serait rendue auprès de la police hambourgeoise pour lui montrer au moins une quinzaine d’images pédopornographiques qui lui avaient été envoyées par Christoph Metzelder.