L'ancien international de l'équipe d'Espagne de football, José Antonio Reyes, qui a évolué entre autres à Arsenal et au Real Madrid, s'est tué dans un accident de voiture à 35 ans, a annoncé samedi son ancien club, le Séville FC.

«On ne pouvait pas commencer la journée aussi mal. José Antonio Reyes nous a quitté dans un accident de voiture. Repose en paix», a écrit le club espagnol sur son compte Twitter.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c

Le club d'Extremadura, en deuxième division espagnole où le joueur achevait sa riche carrière, s'est également ému sur le réseau social de ce décès: «L'Extremadura UD, l'âme en peine et le cœur brisé, annonce le décès de son joueur José Antonio Reyes».

Lancé en première division à l'âge de 16 ans avec Séville, le très précoce Reyes s'était distingué en rejoignant en 2004 Arsenal, où il avait été sacré champion d'Angleterre avec la fameuse équipe invaincue des Invincibles.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ?? pic.twitter.com/AT6rLFutvI