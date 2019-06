3 juillet: Sion – PSV Eindhoven à Bagnes (19h). 6 juillet: Lausanne – Servette à Vevey (17h). 7 juillet: PSV Eindhoven – OGC Nice à Vevey (17h). 10 juillet: Sion – Grenoble au Bouveret (19h). 13 juillet: Lausanne – AS Monaco à Lausanne (Pontaise, 18h). 14 juillet: Sion – Everton au Châble (17h). 20 juillet: AS Monaco – Valence à Lens (17h). 23 juillet: Sion – Valence à Sion (Tourbillon, 18h45). Billeterie: www.starticket.ch, à l’exception du match Sion – Valence. Pour ce dernier rendez-vous, billets disponibles sur www.ticketcorner.ch (dès le 1er juillet).

Ces prochaines semaines, en attendant les trois coups du championnat de Super et Challenge League prévus les 20 et 21 juillet, les supporters romands seront particulièrement gâtés. En guise d’échauffement, ils pourront assister au Festival des Alpes auquel participeront plusieurs équipes européennes de renom, avec une dizaine de matches amicaux de prestige à la clé, disputés souvent dans de plus petits stades, comme à Bagnes ou au Bouveret. Un Festival des Alpes auquel Lausanne et Servette, appelés à se rencontrer à Vevey le 6 juillet, ont aussi été conviés.

Parmi les invités, le PSV Eindhoven a choisi Verbier pour préparer la prochaine saison, une destination qu’il s’apprête à retrouver pour la quatrième fois. Prochain adversaire du FC Bâle en éliminatoire de la Ligue des champions (2e tour), le club néerlandais y effectuera un camp d’entraînement du 1er au 7 juillet – un stage d’une semaine entrecoupé de deux matches, dont l’un face au FC Sion. Nul doute que le club rhénan y dépêchera quelques «espions»…

Autre invité de prestige, Everton rejoindra la station bagnarde le 11 juillet pour une durée de huit jours. Dans les rangs des Toffees entraînés par le Portugais Marco Silva figurent notamment le gardien Jordan Pickford, titulaire en équipe d'Angleterre, le défenseur français Lucas Digne ainsi que les milieux de terrain Théo Walcott et Gylfi Sigurdsson.

A la conquête du trophée de Tourbillon

Après une halte à Lausanne (du 12 au 14 juillet), l’AS Monaco de Leonardo Jardim installera ses quartiers d’été à Saillon jusqu’au 19 juillet. Egalement présent en Valais, Valence séjournera à Crans-Montana pour la deuxième année consécutive. Dans les rangs espagnols, on retrouvera le capitaine Dani Parejo, Carlos Soler, José Gayà, le Français Kévin Gameiro ou encore le Brésilien Rodrigo.

Un séjour helvétique que le quatrième de la Liga et récent vainqueur de la Coupe d’Espagne (2-1 contre Barcelone) clôturera par un match amical de gala qui l’opposera le 23 juillet au FC Sion. Enjeu symbolique de la soirée: la conquête du 2ème trophée de Tourbillon.

(nxp)