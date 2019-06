Les tenantes du titre américaines ont asphyxié 13-0 les Thaïlandaises pour leurs débuts au Mondial 2019, mardi à Reims, battant le record de la plus large victoire en Coupe du monde féminine, grâce notamment à un quintuplé de leur star Alex Morgan.

Morgan a lancé les hostilités d'un but de la tête (12e), dans un stade quasi plein. Rose Lavelle (20e) et Linsdey Horan (32e) l'ont imitée en première période, conclue sur le score de 3-0. En deuxième période, c'est une avalanche de buts qui s'est abattue sur les Thaïlandaises. Quatre en six minutes: un doublé de Sam Mewis (50e, 54e) et des nouveaux buts de Morgan (53e) et Lavelle (56e). L'inévitable Morgan a encore frappé trois fois (74e, 81e, 87e). Une autre ancienne Lyonnaise, Megan Rapinoe, a aussi marqué (79e), tout comme l'entrante Mallory Pugh (85). La légende Carli Llloyd, 36 ans, a aussi participé à la fête en marquant le dernier but (92e).

Avec cette correction, les triples championnes du monde prennent logiquement la tête du groupe F devant la Suède, victorieuse 2-0 du Chili. Dans la troisième rencontre de la journée (groupe E), les Pays-Bas ont battu la Nouvelle-Zélande 1-0. (nxp)