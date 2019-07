La scène s'est déroulée mardi à St. Margrethen (SG), lors de la rencontre amicale entre le FC St-Gall et le VfL Bochum, un club allemand évoluant en deuxième Bundesliga (3-0).

A la 42e minute de jeu, Jordi Osei-Tutu, prêté en Allemagne par Arsenal, est sorti de la pelouse en larmes. Le défenseur de 20 ans aurait été pris dans une altercation avec le Saint-Gallois Slimen Kchouk et le Tunisien lui aurai lancé un «black c***».

Last night 20-year-old Arsenal loanee Jordi Osei-Tutu was racially abused by an opposition player during the game. You can see how upset the whole incident makes him, there’s simply no place for it. Anywhere. pic.twitter.com/8qeztQGrnE — BSN (@BallStreet) July 10, 2019

Suite à la confusion générale qui a suivi cette altercation, l'arbitre a sifflé la mi-temps à la 42e minute. Jordi Osei-Tutu est revenu en jeu après la pause en argumentant qu'un tel incident ne devait pas l'empêcher de terminer la rencontre.

Au lendemain de ce différend, l'Anglais a réagi via le compte Twitter de son club: «Je suis très déçu. Personne ne devrait jamais faire l'objet de discrimination, et il est vraiment difficile de comprendre comment un footballeur professionnel peut se comporter d'une façon aussi irrespectueuse. Arsenal et le VfL Bochum m'ont apporté un grand soutien et j'espère que nous pourrons enfin démontrer que le racisme n'a pas sa place dans le football.»

Arsenal défend son joueur, St-Gall dément

Arsenal n'a pas tardé à condamner ce qu'il considère comme des abus raciaux et a déclaré qu'il apportait son «plein soutien» à son joueur. «Hier soir, Jordi Osei-Tutu a été victime d'abus racistes inacceptables lors d'un match amical de pré-saison contre le club suisse de St-Gall. Nous travaillons en étroite collaboration avec Bochum et Jordi. Nous lui apportons tout notre soutien. Le racisme n'a pas sa place dans notre jeu et nous ne tolérons aucune forme de discrimination.»

Last night Jordi Osei-Tutu received unacceptable racial abuse playing for VfL Bochum. Racism has no place in our game and we do not tolerate any form of discrimination.



Everyone at the club is right behind you, Jordi ?? https://t.co/ylSMFLkJHZ — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) July 10, 2019

De son côté, le FC St-Gall a démenti tout acte de racisme et défend également son joueur: «Le FC Saint-Gall 1879 déclare qu'il condamne fermement toutes les formes de racisme et de discrimination. Une telle inconduite serait immédiatement sanctionnée. Nos joueurs se traitent mutuellement avec respect....

...sans distinction d'origine, de couleur de peau ou de religion. Le joueur concerné a assuré, lors d'une discussion avec ses responsables, qu'il avait respecté ce principe hier dans la rencontre contre le VfL Bochum.»

Der FC St.Gallen 1879 stellt klar, dass er jede Form von Rassismus und Diskriminierung aufs Schärfste verurteilt. Entsprechende Verfehlungen würden umgehend sanktioniert.

Unsere Spieler pflegen einen respektvollen Umgang miteinander...

1/2 — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) July 10, 2019