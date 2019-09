Le match de juniors B (2e degré) entre Monthey et Vionnaz, samedi à Monthey, a dégénéré. C'est ce que révèle «Le Nouvelliste». L'entraîneur de l'équipe visiteuse a été agressé et frappé par un groupe de jeunes. L'arbitre a interrompu le match à la 88e minute, alors que le score était de 4-4. Sur le site de l'Association valaisanne de football (AVF), il est toujours marqué d'un «A» comme «Arrêté». L'AVF prendra des décisions au niveau sportif «en fonction du rapport de l'arbitre et de l'enquête sur les incidents».

Le match s'est joué sans souci jusqu'à une dizaine de minutes de la fin. «Un junior de Monthey s'est énervé à la suite d'une touche que j'ai signalée avec le drapeau», relate Alan Panchaud, entraîneur de Vionnaz, dans les colonnes du quotidien valaisan. «Il n'a pas cessé de menacer notre banc avec des insultes très violentes, racistes aussi, poursuit-il. Une fille fonctionne comme coach. Il s'en est donné à cœur joie. Ça m'a énervé. L'arbitre m'a mis un carton rouge quand j'ai fait des remarques (...) pour son manque de réaction face aux menaces.»

C'est ensuite que la situation a dégénéré. Alors qu'Alan Panchaud prenait la direction des vestiaires - le match se déroulait sur le terrain annexe du Stade Philippe Pottier -, il a été pris à partie par le père d'un joueur de Monthey. «Il a commencé à me crier dessus quand je suis passé près de lui, décrit encore Alan Panchaud. Il m'a dit que je devais montrer l'exemple et il a monté le ton. Je lui ai demandé de me parler autrement. Il m'a empoigné au cou comme pour me serrer.»

C'est à ce moment que l'arbitre a décidé d'arrêter le match. Et c'est alors que les choses se sont encore dégradées. Alan Panchaud au «Nouvelliste»: «J'ai vu arriver un groupe de jeunes, cinq ou six personnes. Pour ma sécurité, j'ai commencé à les filmer avec mon téléphone. Ils ont couru vers moi, ils m'ont jeté à terre. Certains me maintenaient pendant que les autres me frappaient avec leurs poings et leurs genoux. Des personnes sont intervenues, elles m'ont sorti de là.»

Escorté jusqu'aux vestiaires, l'entraîneur de Vionnaz a alors appelé la police pour quitter le stade et se rendre l'hôpital. S'il n'a rien de cassé, il promet d'«entreprendre les démarches pour le dépôt d'une plainte» contre la personne qui l'a pris au cou et contre les jeunes qui l'ont agressé.

Président du mouvement jeunesse du FC Monthey, Dominique Bianchi a également annoncé que le club déposerait plainte contre les auteurs de la bagarre. «Nous voulons une interdiction de terrain. Pas question de les revoir pendant nos matches. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires quand nous aurons une connaissance complète du dossier. Je n'ai pas encore eu de contact avec le papa concerné, avec qui nous n'avons jamais eu le moindre problème.»

En attendant, c'est à nouveau le football des séries inférieures et juniors qui a été touché par ces actes de violence.