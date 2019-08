Nonante minutes de temps réglementaire, trente de prolongations, trois de temps additionnel après la première mi-temps, sept de temps additionnel après la seconde période, trois de temps additionnel après la première mi-temps des prolongations et huit, enfin, de temps additionnel après la deuxième mi-temps des prolongations. Soit un total - ahurissant - de... 141 minutes de jeu! Le compte est bon.

Jeudi soir en Belgique, le match de barrage de Ligue Europa entre le Royal Anvers et l'AZ Alkmaar a sans doute battu un record de durée. Il y avait eu 1-1 une semaine plus tôt à l'aller. Les visiteurs l'ont emporté 1-4 (1-1 après «90» minutes) et se sont donc qualifiés pour la phase de groupes de cette compétition continentale.

Quinze cartons distribués!

Ce derby du Benelux entre deux formations qui ne s'apprécient que modérément - on connaît la rivalité ancestrale entre les Belges et les Néerlandais - a également été marqué par une cargaison et demie de cartons. Deux expulsions (Anvers a été réduit à neuf au milieu de la seconde période) et treize avertissements ont été distribués par l'arbitre, qui aurait pu en brandir d'autres tant l'ambiance était délétère.

Une véritable «boucherie» qu'on vous dit...