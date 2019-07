Un chapeau - le signe distinctif de Florijana Ismaili. Les initiales FI, suivies du chiffre 9 - son numéro de maillot à Young Boys. Et une phrase: «Pour la famille».

C'est ce que se sont tatoué Francesca Calo et quatre amies en hommage à l'internationale suisse Florijana Ismaili, qui a disparu samedi dernier dans le lac de Côme, à l'âge de 24 ans, et dont le corps a été retrouvé mardi.

Coéquipière d'Ismaili en équipe de Suisse, Francesca Calo évolue en club au FC Cologne, en Allemagne. Elle et quatre de ses copines ont donc décidé de se faire le même tatouage, en hommage à Florijana. Une manière pour elles d'avoir leur amie disparue en mémoire à chaque instant de leur vie.

Les tatouages ont été révélés par Francesca Calo, qui a publié une photo des cinq motifs (sur une cuisse ou un bras) sur son compte Instagram, avec le hashtag #dufehlst (#tumanques).

Mercredi, la joueuse de Cologne avait publié une autre photo d'elles cinq, vues de dos, face au lac de Côme. Et cette fois, Francesca Calo a écrit un long texte d'accompagnement: «Salut Bébé. Je ne peux pas l'admettre. Je ne veux pas y croire. Tu me manques, Flo, tu nous manques tant... Comment cela a-t-il pu se passer, pourquoi cela a-t-il dû se passer? Nous avions à peine 10 ans et étions déjà inséparables. Mon Dieu, Flo, qu'avons-nous traversé toutes les deux. (...) Je n'oublierai jamais les dernières nouvelles que tu nous a données ce fameux jour. (...) Où que tu te trouves aujourd'hui, ça m'est égal, tu restes une partie de nous. Pour toujours et pour l'éternité.»

