Valon Behrami au FC Sion? Cela doit se faire (version optimiste) sauf que ce n’est pas encore fait. En fin de contrat à Udinese, l'ancien international helvétique étudie bien sûr la proposition valaisanne, équivalent pour lui à un retour en Suisse, qu’il avait quittée en 2003, après deux matches disputés en LNA sous le maillot du FC Lugano.

Aujourd’hui, il y a certes Sion mais il existe également d’autres points de chute, notamment plusieurs clubs transalpins prêts à accueillir un joueur qui compte déjà plus de 200 matches de série A. «On discute avec Valon mais rien n’est encore fait, explique Christian Constantin. Un tel dossier n’est pas simple à boucler. Il y a d’autres clubs que Sion sur les rangs. Je ne dis pas que l’on n’a pas nos chances…»

Le jour où Behrami a neutralisé Neymar

Si son arrivée se concrétisait comme des sources italiennes l’annonçaient dès le week-end passé, Behrami (34 ans) boosterait le milieu de terrain de Tourbillon. Sa riche personnalité rejaillirait aussi bien au-delà des limites du terrain. Pareil au niveau de l'engouement populaire que son transfert ne manquerait pas de susciter.

«C’est la personnalité qui nous manque, reprend le boss de Tourbillon. Valon, c’est un garçon intelligent, qui ne parle pas que de lui. Il est très collectif dans son langage. C’est un joueur qui plait aux entraîneurs. Je comprends que Kuhn puis Petkovic se soient tour à tour pareillement appuyés sur ses qualités. Il suffit de se souvenir du dernier Suisse-Brésil lorsque Valon avait réussi à éteindre Neymar.» Avec un tel guerrier, la Suisse avait entamé sa Coupe du Monde en Russie en accrochant la Seleçao (1-1 le 17 juin 2018 à Rostov).

Pour Lara Gut, c’est «kif-kif bourricot»

Si l’offre valaisanne le séduit, le principal intéressé va désormais devoir se déterminer. Behrami souhaite-t-il, ou non, précipiter un retour en Suisse pour découvrir la Super League? «On est dans les heures du choix, répond Constantin. Ca peut se faire dans les prochains jours comme jamais. Valon peut nous dire: «J’ai tout regardé et je viens.» Mais il peut aussi nous dire: «J’ai tout regardé et je préfère effectuer encore une saison à l’étranger»...»

Dans le couple très médiatique que forment Lara Gut et son footballeur de mari, l’influence de Madame ne devrait pas peser dans la décision. «Pour Lara, l’Italie du Nord ou le Valais, c’est kif-kif bourricot! Ce qui lui importe, c’est de préparer sa saison pour être devant…» (nxp)