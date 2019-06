Un ultra lausannois de 26 ans, membre de la Section Ouest du Lausanne HC, a été condamné jeudi à un an et huit mois de prison avec sursis pour lésions corporelles graves. Il a été reconnu coupable d'avoir blessé deux policiers lors d'affrontements ayant eu lieu en marge de la rencontre de 3e Liga allemande entre Carl Zeiss Iena et Munich 1860, le 18 mai dernier à Iena.

Des émeutes ont en effet eu lieu avant le début du match. La Section Ouest du LHC ayant des liens assez étroits avec les ultras du club de foot de Iena, ce Lausannois a lancé divers objets sur les forces de l'ordre, dont une poutre en bois de 9 kg qui a blessé deux policiers à la tête. Il n'a pas nié les faits lors de sa garde à vue, les images vidéo étant sans équivoque (voir ci-dessus).

«L'accusé a fait un long voyage depuis la Suisse dans le seul but de commettre ses méfaits», a lancé pendant le procès le procureur, cité par le quotidien «Ostthüringer Zeitung».

La peine du Vaudois a été assortie d'une interdiction de stade de quatre ans et de dommages et intérêts à payer aux victimes. Mais il peut encore faire recours.

(nxp)