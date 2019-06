En Suisse, personne n'a oublié la marée orange, ou plutôt «oranje», qui avait envahi Berne pendant l'Euro 2008. Eh bien, c'est au tour de la ville de Valenciennes de faire face à cette frénésie.

Ce samedi après-midi en effet (15h), au Stade du Hainaut, les Pays-Bas affrontent le Cameroun en match de groupe du Mondial féminin. Et ce sont plus de 15'000 supportrices et supporters néerlandais qui se sont déplacés dans la ville du Nord, où il fait actuellement grand beau, comme nous l'indiquent les vidéos ci-dessous.

Le fait que la frontière néerlandaise soit à moins de 200 kilomètres de Valenciennes a incontestablement favorisé ce déferlement. Reste que l'attachement des fans «oranje» à leur équipe nationale n'est plus à prouver, qu'il s'agisse de l'équipe masculine ou de son homologue féminine.

(nxp)