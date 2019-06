L'Américaine de 40 ans, ancienne pilote d’hélicoptères de l’armée de Terre, est supportrice de la sélection à la bannière étoilée et le fait régulièrement savoir depuis les étoiles, où elle stationne encore quelques jours.

Depuis le début de la Coupe du monde de football en France, elle ne manque pas de tenter de prendre en photos les stades où vont évoluer les joueuses états-uniennes quand elle passe au-dessus, au sein de la station spatiale internationale.

Jeudi, c'était avant la partie contre la Suède.

Swung by Le Havre to send our support to @USWNT at @FIFAWWC today - GO #USA ! pic.twitter.com/3PbXSeduzH

Il y a dix jours, c'était avant l'entrée en lice de ses préférées à Reims.

Finally made it to a @FIFAWWC in person! We are watching and cheering on the @USWNT from @Space_Station – go #USA!



????Reims, France pic.twitter.com/eb8uP44QJl