Le Borussia a pourtant dominé territorialement jusqu’à la caricature, avec la possession du ballon quasiment les trois quarts du temps. La troupe du coach vaudois a même inscrit son but réglementaire, venu du pied de l’incontournable Pablo Alcacer, qui avait répondu à l’ouverture du score de Marius Bülter (22e), trois minutes plus tôt. Mais la folie de l’enceinte An der Alten Försterei a emporté la partie ensuite.

L’ailier gauche allemand a complété son doublé à la 50e minute de jeu, inscrivant ainsi les deux premiers buts de sa vie dans l’élite allemande. A un quart d’heure de la fin, c’est l’attaquant suédois Sebastian Andersson qui a assuré le succès des siens, réussissant alors le... deuxième but de sa carrière en Bundesliga. Sept minutes d’arrêts de jeu n’y ont rien changé: l’Union Berlin allait faire une énorme fête.

Incapables de franchir les barbelés berlinois, les hommes de Lucien Favre ont perdu face à une formation bien plus attirée par le but qu’eux. Si le BVB a «gagné» 759 passes à 254, il a en revanche peiné à se montrer dangereux et pris une leçon de réalisme. Quinze tirs à treize pour l’Union, sept cadrés à deux et un score final de 3-1 mérité.

Cette première défaite de la saison du Borussia Dortmund a permis au RB Leipzig, vainqueur du Borussia Mönchengladbach vendredi sur sa pelouse (1-3), de prendre seul la tête du championnat d’Allemagne, avec trois succès en autant de rencontres. Suivent le Bayern Munich, qui a explosé Mayence 6-1, Wolfsburg, tenu en échec par Paderborn (1-1), et le Bayer Leverkussen, auteur d’un nul contre Hoffenhein (0-0), à deux longueurs.