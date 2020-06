Le championnat de Super League a repris ses droits, mais un homme manque à l’appel: Nikolaj Hänni (44 ans), arbitre au plus haut niveau suisse depuis 13 ans. L’hiver passé, le directeur de jeu a appris qu’il souffrait d’un cancer du côlon, a révélé le portail internet «nau.ch». Un choc.

«Les deux ou trois premiers jours après le diagnostic, j’avais l’impression d’être dans un mauvais rêve. J’avais le sentiment que j’allais me réveiller et qu’une nouvelle journée allait débuter. Mais malheureusement cela n’a pas été le cas, a raconté Hänni. J’ai eu un soutien fantastique de la part de mon épouse et de ma petite fille. Grâce à leur état d’esprit positif et leur présence, elles m’ont aidé à surmonter ces moments difficiles.»

Considéré comme guéri

Après une opération réussie en mars dernier, Nikolaj Hänni se trouve toutefois sur la voie de la guérison et espère bien pouvoir reprendre du service prochainement. En attendant, c’est dans les studios de la VAR à Volketswil, où il suit les rencontres du championnat de Suisse sur écrans, que l’arbitre de Super League prépare son grand retour sur les terrains. «Cela a été un grand pas vers la normalité. J’espère qu’après la thérapie actuellement en cours je pourrai rapidement recommence à arbitrer, cet automne si tout se passe bien, a-t-il déclaré dans les colonnes du Blick. D’ici-là, je serai actif dans les studios de la VAR ou en tant qu’arbitre assistant vidéo.»

