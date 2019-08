Si son épouse a fait une brève apparition devant l’Hôtel de la Porte d’Octodure, pas de trace de Valon Behrami ce vendredi matin à Martigny-Croix. Alors que Lara s’en allait s’entraîner avec un entraîneur de Swiss-Ski, son mari est resté à l’intérieur, aux soins, comme toute la semaine, pendant que ses coéquipiers du FC Sion transpiraient sur le terrain, à 200 mètres du QG de Christian Constantin.

Blessé samedi passé à Tourbillon lors de la rencontre face au FC Zurich, l’ex-international n’est pas certain de fouler la pelouse du Cornaredo dimanche. Si son entourage semblait encore très optimiste mercredi, la cheville du milieu défensif sédunois le fait toujours souffrir. Elle ne lui permet pas, dans tous les cas, de courir avec le groupe pour l’instant.

«Il reste encore 48 heures»

«Il y a en effet une grosse incertitude pour lui, même s’il reste encore 48 heures et que d’ici le coup d’envoi tout est possible», explique le coach des Valaisans, Stéphane Henchoz, alors que la séance vient de se terminer avec une série de coups francs. «On a eu une bonne semaine de travail, assez longue car il y avait huit jours entre les deux matches», se réjouit toutefois le technicien, tandis que les tireurs ont souvent trouvé la lucarne.

Poursuivre sur la belle lancée

A côté de ses adjoints, Oscar Londono et José Sinval, l’ex-entraîneur xamaxien sourit, plutôt confiant avant de prendre la route pour Lugano. «On aimerait bien continuer sur notre lancée positive où pour l’instant on s’est arrêté sur une victoire. Maintenant aller au Tessin, c’est toujours un déplacement difficile. C’est une équipe qui qui essaie de construire son jeu depuis l’arrière, de sortir le ballon proprement, mais elle moins joueuse et plus défensive que Servette. A nous d’évoluer avec le même caractère que face à Zurich où on s’est imposé à 10 contre 11...»

A part le Brésilien Patrick Luan (blessé), Valon Behrami (très incertain), deux à trois autres éléments sont également en délicatesse avec leur santé. En revanche, Birama Ndoye et Jean Ruiz ont recommencé avec l’équipe jeudi après respectivement douze jours et trois semaines d’absence. Seront-ils déjà d’attaque ce dimanche? C’est la question que se pose l’entraîneur toujours dans l’attente d’un arrivée en attaque. Comme pour Behrami, il touche du bois...