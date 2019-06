Reverra-t-on à la rentrée Valon Behrami (34 ans) sur les pelouses helvétiques? Seize ans après avoir quitté le championnat de Suisse (il évoluait alors à Lugano) pour se lancer dans un impressionnant tour d’Europe des clubs, l’ancien international helvétique (83 sélections entre 2005 et 2018) pourrait y effectuer son retour sous le maillot du FC Sion. Rien n’est certes encore fait, encore moins signé: il n’empêche que Behrami intéresse le club de Tourbillon.

Signe d'un intérêt manifestement réciproque, le joueur a fait un passage remarqué mardi à la «Porte d’Octodure», le stamm du FC Sion, s’entretenant notamment avec Christian Constantin. «On discute, confirme celui-ci. Valon possède une belle personnalité…»

Le joueur pourrait prolonger à Udinese

Ce n’est pas la première fois que le président s’«attaque» au dossier Behrami mais c’est peut-être la première fois qu’il pourrait mener à bien ces discussions. Si une fenêtre existe bel et bien, rien ne dit cependant que le joueur, parvenu en fin de contrat à Udinese, privilégiera cette solution. D’autant plus que dans le Frioul, l’époux de Lara Gut est au bénéfice d’une proposition de prolongation de contrat qui lui assurerait dans une année une reconversion au niveau de la coordination sportive. «Aujourd’hui, il y a son club actuel, il y a Sion et il y a d’autres destinations possibles…»

Première certitude: remis aujourd’hui d’une fracture du péroné survenue le 4 avril contre le Milan AC qui l’avait contraint à faire l’impasse sur la fin de saison, Behrami devrait écarter des destinations lointaines (style Qatar ou Chine) afin de rester proche de ses enfants qui vivent à Bergame. A cet égard, la piste Sion entrerait parfaitement dans ce cadre-là. «Nous avons eu des discussions, c'est sérieux avec Sion, a d’ailleurs expliqué l’intéressé au Blick. Ce serait un magnifique défi. Je n'ai encore jamais joué en Super League.»

Christian Constantin imagine déjà combien un Behrami pourrait booster sa formation. «Avec Stéphane (ndlr: Henchoz) sur le banc et Valon (Behrami) sur le terrain, ça me donnerait de la niaque…» Complexe, le dossier réclame cependant de la patience.

Qui sait, Lara Gut sera peut-être une supportrice très intéressée dans les tribunes de Tourbillon dans quelques semaines. Pour son footballeur de mari, ce serait le dixième club, après des étapes en Allemagne (Hambourg), en Angleterre (West Ham, Watford) et surtout en Italie où Behrami a fait l’essentiel de sa carrière (Genoa, Hellas Vérone, Lazio, Fiorentina, Naples et Udinese).

On le répète, on n’en est pas encore là. Il n’empêche…

