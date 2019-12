Le «Genoa Cricket and Football Club» ne compte actuellement que 11 unités en 17 rencontres. Il pointe à 4 longueurs du 17e et premier non-relégable, le rival local de la Sampdoria. Pour essayer de sauver ce qu’il peut encore l’être, le président Enrico Preziosi a donc réalisé un grand ménage d’hiver.

Selon le site de Gianluca Di Marzio (www.gianlucadimarzio.com), en plus d’avoir changé de coach et de gardien (Perin est arrivé de la Juventus), l’équipe italienne a mis à l’essai Valon Behrami. Le milieu défensif, libéré par le FC Sion à l’automne et qui compte la bagatelle de 206 matches de Serie A sur son CV (avec le Genoa en 2004 déjà, puis le Hellas Vérone, la Lazio, la Fiorentina, le Napoli et l’Udinese), a fait son apparition dimanche à l’entraînement.

«Monsieur Lara Gut» est à l’essai pour quelques jours et aura ainsi l’occasion de convaincre le nouvel entraîneur Davide Nicola, qui a remplacé Thiago Motta samedi soir. Il devra faire vite, puisque le club génois retrouve le championnat le 5 janvier déjà, à l’occasion de la réception de Sassuolo au Stade Luigi-Ferraris. Le Tessinois passera sa visite médicale lundi et devrait s’engager jusqu’au terme du présent exercice.