Le transfert de Valon Behrami (34 ans) au FC Sion n’est plus une simple vue de l’esprit. C’est sur le point de devenir une réalité. Selon toute vraisemblance, l’ancien international helvétique s’apprête en effet à s’engager à Tourbillon pour une durée de deux ans, un transfert assorti d’une garantie de reconversion au sein du club valaisan.

S’il doit encore être confirmé par son nouvel employeur, le «rapatriement» en Valais de l’ancien international helvétique représente évidemment un très coup coup pour le FC Sion, à la fois sportif et médiatique, compte tenu du rayonnement du couple que le footballeur forme avec Lara Gut.

Voici plusieurs saisons déjà que Christian Constantin «court» après Behrami, dont l’arrivée doit apporter un sensible supplément d’engagement au milieu du terrain. «Avec Stéphane (ndlr: Henchoz) sur le banc et Valon (Behrami) sur le terrain, ça me donnerait de la niaque…», nous expliquait le président du FC sion voici une dizaine de jours alors que le dossier était déjà brûlant.

Aujourd’hui, il s’avère que Behrami, qui s’est aussi vu proposer une prolongation de contrat à Udinese, a opté pour la solution valaisanne, préférée à la piste qatari ou chinoise qui l'aurait trop éloigné de ses enfants (qui vivent à Bergame). La nouvelle émane de Gianluca Di Marzio, notre confrère italien de SkySport, toujours bien informé dès lors qu’il s’agit de ce qui se trame en série A.

Pour l’époux de Lara Gut, qui n’a jamais joué en Super League, ce serait une «première» - «un magnifique défi », précisait il y a peu celui qui a quitté la Suisse en 2003, alors qu’il évoluait au FC Lugano. Pour Valon Behrami, le FC Sion serait le onzième club, après des étapes européennes en Allemagne (Hambourg), en Angleterre (West Ham, Watford) et surtout en Italie où Behrami a fait l’essentiel de sa carrière (Genoa, Hellas Vérone, Lazio, Fiorentina, Naples et Udinese). (nxp)