Depuis le début de la saison, la VAR fait beaucoup parler, outre-Manche. Avec quantité de scènes vues et revues. Et des buts annulés pour des centimètres, voire parfois des millimètres. Le week-end écoulé en Premier League n'a du reste pas échappé à la règle. Bien au contraire, puisqu'au moins cinq actions ont suscité de vifs débats. Une chose est sûre: la ligne de conduite est claire. Mais où est passé l'esprit du jeu? Et la notion d'erreur manifeste?

Brighton - Bournemouth (2-0)

58e minute de jeu: Dan Burn s'en va inscrire le 2-0 pour Brighton, mais son but est refusé après consultation de la VAR. Son épaule droite était hors-jeu.

Southampton - Crystal Palace (1-1)

15e minute de jeu: Max Meyer ouvre le score pour Crystal Palace, mais son but est refusé après consultation de la VAR. A l'origine de l'action, l'épaule gauche de son coéquipier Wilfried Zaha était hors-jeu.

Norwich - Tottenham (2-2)

33e minute de jeu: Teemu Pukki ouvre le score pour Norwich, mais son but est refusé après consultation de la VAR. Son épaule droite était hors-jeu.

Liverpool - Wolverhampton (1-0)

45e minute de jeu: Pedro Neto permet à Wolverhampton d'égaliser, mais son but est refusé après consultation de la VAR. Le talon de son pied gauche était hors-jeu. Dans la même rencontre, la réalisation de Sadio Mané (42e 1-0) a été confirmée par la VAR alors que la position de l'ailier des Reds était à la limite de la régularité.

Manchester City - Sheffield United (2-0)

29e minute de jeu: Lys Mousset ouvre le score pour Sheffield, mais son but est refusé après consultation de la VAR. Le bout de son pied droit (ou son genou) était hors-jeu.