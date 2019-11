«Quand on a entraîné en Afrique pendant plusieurs années, on peut s’en sortir à Sion. Il suffirait de peu de choses pour rallumer le feu…» A 46 ans, Raoul Savoy, dont le nom commence à circuler du côté de Tourbillon, ne nie pas son intérêt: oui, il se verrait bien dans le rôle de successeur de Stéphane Henchoz au FC Sion. Outre son charisme, le Vaudois peut se targuer d’une expérience accumulée au fil de ses différentes pérégrinations.

Baroudeur des terrains et spécialiste des défis improbables, il a notamment entraîné plusieurs sélections africaines (Ethiopie, Swaziland, Gambie). L’homme a aussi exercé au Cameroun et au Maroc. Son dernier poste connu l’avait envoyé à Bangui, sur le banc de la République centrafricaine. Un poste qu’il a occupé jusqu’en juin dernier, avec quelques résultats probants à la clé.

Alors que Savoy aurait normalement dû rempiler cet automne, un changement intervenu à la tête de la Fédération a fait traîner les choses jusqu’à l’enlisement. «Le nouveau président voulait écarter des gens de mon staff, explique l’intéressé. A la fin, c’est moi qui ai préféré dire stop. Cela m’ennuie surtout pour les joueurs. On était devenu une vraie sélection, ce qui s’est aussi traduit au niveau du classement FIFA (ndr: la Centrafrique occupe aujourd’hui le 112e rang mondial). Avant, on nous dribblait quand on cherchait un match amical. Ces derniers temps, on nous courait plutôt après…» Avec ses états de service à l’étranger et la «niaque» qui le caractérise, Raoul Savoy n’est pas un inconnu en Suisse non plus: il a effectué un rapide passage sur le banc de la Maladière et a également dirigé avec un certain succès les M21 du FC Sion lors de la saison 2013-2014.

«Il faut arrêter de brider l'équipe»

Pressenti voilà peu pour reprendre l’ES Sétif en Algérie - «au dernier moment, cela ne s’est pas fait pour des histoires politiques» - , l’Hispano-Suisse a bien sûr suivi les derniers événements qui se sont produits au FC Sion. Actuellement de retour à Sainte-Croix (VD), le technicien se dit prêt à «aller au feu».

Quelle(s) solution(s) préconiserait-il? «De temps à autre, répond-il, il faut taper fort, quitte à écarter des joueurs s’il le faut. Il y en a trop qui choisissent leurs matches, ce qui est insupportable; c’est en tout cas le sentiment que j’ai depuis l’extérieur. Il faut remettre le feu à Tourbillon et pour cela arrêter de brider l’équipe. En même temps qu’une identité, Sion doit retrouver de la folie, en jouant de manière libérée.»

Le discours du Vaudois séduira-t-il Christian Constantin à l’heure du choix? Le boss de Tourbillon l’a plusieurs répété depuis dimanche: pas question d’agir dans la précipitation au moment où les offres de service lui parviennent par centaines. «En Afrique, reprend Savoy, on entend souvent parler du FC Sion, de Servette et de Xamax. Là-bas, les autres clubs suisses n’existent pas, ou alors très peu. En Valais, le potentiel est énorme. A n’en pas douter, il y aurait là un formidable défi à relever…» Si ce n’est pas un appel du pied, cela y ressemble fort.

Nicolas Jacquier