Trente-deux. C'est le nombre de mois qu'a duré l'histoire entre Yverdon Sport et son désormais ex-entraîneur, Anthony Braizat. «Rares sont les coaches à avoir passé autant de temps sur le banc d’Yverdon ces dernières années. Alors je me dis que ce n'est pas si mal», réagit-il dans une interview à retrouver sur 24heures.ch dans laquelle le technicien livre ses vérités. Licencié dimanche matin malgré la nette domination du club en Promotion League (sept points d'avance sur son dauphin à la trêve), l'ancien homme fort du Servette FC ne mâche pas ses mots.

Anthony Braizat a longtemps expliqué les résultats contrastés des mois d'octobre et de novembre par l'état de fatigue de sa troupe. «Ça nous a peut-être coûté quelques points, mais il n'y avait pas que ça...» Le Français pointe du point un contexte devenu toxique et contre-productif. «Ça fait trois semaines que j'entends des bruits comme quoi je serai remercié après le dernier match. Si c’est arrivé à mes oreilles, cela signifie que tout le vestiaire était au courant.»

Une position fragilisée

Et Anthony Braizat de poursuivre. «Ça fait six semaines que le président appelle les joueurs pour savoir ce qu’ils pensent de moi. Y compris à ceux qui se retrouvent sur le banc. Forcément du négatif finit par ressortir.» Ce qui fonctionne dans un sens marche aussi dans l'autre. «La situation est devenue encore plus délicate au moment où les joueurs se sont mis à appeler le directeur sportif pour savoir si j’allais partir ou non.»

L'ancien entraîneur d'YS évoque aussi une relation devenue impossible avec le président, Mario Di Pietrantonio. Notamment la volonté de ce dernier d’interférer dans les compositions de match. «Même avec quinze points d'avance, mon destin était scellé, assure-t-il. À Brühl, on était menés 2-0 et réduit à dix à la mi-temps. On renverse le match et on s'impose 2-4. Malgré ça, le président n'était pas content.»

Si Anthony Braizat affirme avoir tourné la page et souhaiter la promotion au terme de la saison à ses anciennes couleurs, il aurait apprécié un peu plus de reconnaissance à l'heure où son départ lui a été annoncé. Une décision qui lui a été communiquée... par téléphone.