Comme le rapporte «Sports.fr», le torchon brûle entre Adrien Rabiot et la Juventus. L’ex-joueur du PSG, à l’isolement depuis mercredi à Turin, a sans doute compris que la «Vieille Dame» ne comptait (déjà) plus trop sur lui. Le comportement du Français, revenu la tête basse et à reculons à Turin, a fortement contrarié ses patrons. Mais c'est surtout l'attitude de sa mère, Véronique, qui est à l'origine de ce gros différend. Sa maman, qui est également son agent, n'accepte pas la baisse générale des salaires consentie en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Cette situation n'a fait, du coup, que s’envenimer, chacun ayant des reproches à faire à l’autre.

After burning his bridges at PSG, Adrien Rabiot seems well on his way to doing the same at Juventus.



La Stampa reports he's gone on strike in protest at wage cuts. Of course, this is off the back of the advice of mum and agent Veronique.