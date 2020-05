Le coup de massue qui s'est abattu la semaine dernière sur le Yverdon Sport FC a choqué bien au-delà du club. La Municipalité d'Yverdon a en effet envoyé un courrier, lundi, adressé à Dominique Blanc, le président de l'ASF, et à tous les décideurs du football suisse pour s'insurger de la décision d'annuler tous les championnats amateurs et donc de décréter une saison blanche qui brise la magnifique élan de la formation de Jean-Michel Aeby, installée confortablement en tête de Promotion League.

«On nous plante un couteau dans le dos. On nous saigne, c’est un assassinat», avait réagi sous le feu de la colère le président du club yverdonnois Mario Di Pietrantonio. Après un week-end de digestion et dans un style plus administratif, le syndic de la ville manifeste en substance la même colère. Jean-Daniel Carrard, l'édile PLR, évoque dans son courrier une «décision inexplicable» dont il a pris connaissance «avec stupeur et incompréhension».

«Une décision inéquitable»

«La Municipalité est choquée de cette décision inéquitable. Alors que le sport véhicule des valeurs de respect, de qualité morale et de droiture», écrit encore la Municipalité. Cette dernière insiste également sur le terrible coup d'arrêt que représente cette décision au regard du fait qu'elle «construit actuellement, en partenariat avec Yverdon Sport FC, un nouveau stade de football pour un montant de 8 millions de francs, auxquels un investisseur privé ajoute 2 millions.»

«Un élan brisé»

Le dernier paragraphe de la missive jette enfin une grosse pierre dans le jardin de l'ASF. «Au-delà des aspects financiers pour les clubs et, indirectement pour la Ville, votre décision, contraire à tous les principes sportifs, met gravement en doute la crédibilité des institutions qui régissent le football. Elle laisse sous le choc les autorités communales et les instances sportives de la ville, qui auront beaucoup de peine à garder, au cours des prochains mois, la motivation de continuer dans le bel élan qui les caractérise. La Municipalité d’Yverdon-les-Bains vous demande dès lors instamment de revenir sur cette décision.»

Une ultime requête lancée comme une bouteille à la mer. Puissent Dominique Blanc et l'ASF au moins faire l'effort de la ramasser pour tenter d'en saisir le message de détresse.

Mathieu Aeschmann