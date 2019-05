Encore complètement secoué par l’horrible choc vécu le 26 mai 1999 à Barcelone, le Bayern Munich s’est fait laminer (5-0) par Manchester United, dimanche à Old Trafford (ça coûtait trop cher de louer le Camp Nou), dans le remake de la dramatique finale de la Ligue des champions. Vingt ans après, la plupart des acteurs ont refait le match, qui avait connu à l’époque l’un des dénouements les plus fous de l’histoire: le Bayern, après avoir mené toute la rencontre (ouverture du score de Mario Basler à la 6e), avait tout perdu en deux éclairs, alors qu’il se voyait déjà soulever la coupe – buts de Teddy Sheringham et Ole-Gunnar Solskjaer dans les arrêts de jeu.

Les Bavarois, privés de leur gardien fétiche Oliver Kahn, toujours traumatisé par ce sale souvenir, n’ont pas réussi à laver l’affront, face à des Red Devils qui alignaient dix des onze titulaires de l’époque (voir la composition de Manchester après 1’12 sur la vidéo, celle du Bayern après 1’43). Si Andy Cole n’a plus un quart d’heure dans les jambes (2’21), si Roy Makaay ne partage sans doute pas sa vie avec une diététicienne – ou si oui, on ne tient pas avoir l’adresse –, Dwight Yorke tient en revanche encore une sacrée fine! Le Trinidéen a ouvert le score juste après avoir contraint Hans-Jörg Butt à une parade exceptionnelle, en hommage à Kahn (dès 3’12). Puis il a doublé la mise d’une superbe volée sur un centre de Jesper Blomqvist (7’02).

Entretemps, David Beckham a prouvé que son pied droit était éternel (après 2’32, 2’53, 6’50, puis sur le magnifique 5-0 après 11’42). Jaap Stam, auteur d’un énorme tacle sur Olic (4’04) puis d’un plus petit (5’54), a démontré qu’un boucher rigoureux restait un boucher rigoureux. Peter Schmeichel, malgré son bidon, a de beaux restes (4’22 Schmeichel et 5’10). Paul Scholes et Gary Neville ont encore le sens du une-deux, à faire se poiler un juge de touche (5’38), mais le même Scholes, qui joue avec un chewing-gum, ne mâche pas ses tacles – Martin Demichelis confirme (6’30).

Si le score final s’avère très sévère pour le Bayern, qui a cruellement manqué d’efficacité (trois grosses occasions autour des 8 minutes), Lothar Matthäus n’en sait pas moins se montrer affectueux (8’22). Sinon, le 3-0 de Nicky Butt a fait très plaisir à Sir Alex Ferguson (10’22), et Louis Saha, qui n’était pas du tout de la finale d’origine, est passé par là pour inscrire le 4-0 (11 minutes), avant le chef-d’œuvre final déjà évoqué de Mister Becks. (Le Matin)