Pas handicapé par l'absence de Zlatan Ibrahimovic, l'AC Milan a facilement gagné sur la pelouse de Lecce (4-1) lundi en ouverture de la 27e journée de Serie A, tandis que la Fiorentina a été tenue en échec par Brescia (1-1), malgré le retour de Franck Ribéry.

Cette 27e journée est la première journée complète depuis la reprise des compétitions en Italie. Le week-end dernier a en effet été consacré à quatre matches en retard de la 25e journée. A 21h45, la Juventus, leader, sera en déplacement à Bologne avec l'objectif de se rassurer après deux prestations très moyennes en Coupe d'Italie.

L'un de ces matches médiocres avait été joué contre l'AC Milan (0-0), qui a donc accéléré lundi face à Lecce, un adversaire d'un autre niveau que la Juve. Relégable (18e), l'équipe des Pouilles est pourtant brièvement revenue à 1-1 grâce à un penalty de Mancosu (54e) après l'ouverture du score de Castillejo en première période (26e). Mais ce but égalisateur a finalement déclenché la meilleure période milanaise, qui a immédiatement repris l'avantage par Bonaventura (55e), puis creusé l'écart via Rebic (57e) et Leao (72e).

Milan peut croire à l'Europe

Septièmes du classement, les Rossoneri peuvent encore croire à l'Europe et attendent le retour désormais imminent d'Ibrahimovic, blessé au mollet droit. De son côté, Ribéry était lui absent depuis fin-novembre avant de faire un retour inattendu en tant que titulaire lundi contre Brescia.

Après un début de saison très réussi avec la Fiorentina, le Français s'était gravement blessé à la cheville droite lors d'un match contre Lecce, et avait dû être ensuite opéré. Lundi, il a joué 85 minutes à un niveau déjà correct, mais n'a pas pu empêcher un nouveau résultat décevant de l'équipe florentine (1-1) face à Brescia.

La lanterne rouge a ouvert le score sur un penalty de Donnarumma (15e), avant l'égalisation signée Pezzella (29e), le capitaine de la Viola. L'expulsion de Caceres a contraint la Fiorentina à jouer à 10 pendant 20 minutes.

AFP