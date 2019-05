Samedi soir, le seul moment d’optimisme est venu du speaker du stade lui-même, au moment de prendre congé du public de Tourbillon, alors que les joueurs du FC Sion quittaient la pelouse sous les huées de leurs fans. «On va se retrouver la saison prochaine pour encore plus de spectacle», a-t-il alors indiqué à l’intention de 8500 spectateurs déçus, hormis le petit kop bernois fêtant comme il se doit la qualification du FC Thoune pour l’Europa League.

Or du spectacle, il n’y a pas eu dans les rangs valaisans. Christian Constantin n’avait pas attendu ce dernier rendez-vous manqué avec Tourbillon pour stigmatiser les limites actuelles du FC Sion. «On aurait pu faire 100 fois mieux, assurait-t-il avant le coup d’envoi. Mais voilà ce qui arrive quand on ne travaille pas de A à Z.» Au vu de la pauvreté du jeu que Sion a produit contre Thoune, on pourrait en déduire que ses devoirs se sont arrêtés à la deuxième voyelle… Contre les Oberlandais, CC devait passer toute la seconde période sous un parapluie, à proximité de la zone technique, mais ses encouragements n'ont servi à rien.

S’il s’avère que le portier Anthony Maisonnial, pressenti une année plus tôt pour endosser le rôle de No 1 entre les poteaux, ne sera plus valaisan à la reprise en dépit d’un contrat courant jusqu’en 2022, les prochains jours seront consacrés au choix du successeur officiel de Murat Yakin. Constantin confirme qu’il va rencontrer sous peu Gennaro Gattuso. «Laissons-le déjà terminer sa saison avec Milan (ndlr: le Milan AC joue ce dimanche soir contre SPAL à Ferrara). On a prévu de se voir après, déjà par amitié.» Et peut-être plus, sait-on jamais.

Sion a terminé son laborieux exercice moins bien classé qu’en 2018 (8e contre 6e) mais avec un point de plus (43 contre 42). Alors que ses joueurs avaient l’occasion rêvée de se réconcilier avec leurs supporters et de terminer le championnat sur une note positive, ils ont tout foiré. A un quart d’heure de la fin samedi soir, le speaker a «réveillé» les spectateurs en les invitant à participer à un embarrassant sondage. «Dès maintenant, élisez le meilleur joueur du FC Sion sur le terrain…»

Aïe, aïe, aïe! Qui a voté blanc? (nxp)