C'était le cauchemar de l'ASF et de Vladimir Petkovic. Sauf que depuis samedi soir et le tirage au sort à Bucarest, c'est désormais sous toit: l'équipe de Suisse a hérité du tant redouté groupe A de l'Euro 2020, avec ses matches qui vont se disputer entre Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, et Rome, en Italie. Un défi logistique de taille pour la sélection du «Mister» mais aussi pour les supporters helvétiques, qui vont devoir échafauder un plan de voyage sacrément solide pour s'en sortir à moindre frais.

Récapitulons: un premier match à Bakou le samedi 13 juin face au Pays de Galles puis un second le dimanche 21 contre la Turquie. Entre les deux, une petite escale au Stadio Olimpico le mercredi 17 pour un duel face à l'Italie. En optant pour un départ depuis Genève à la veille de l'entrée en lice de notre équipe nationale, vous trouverez le «package» vol aller-retour pour Bakou plus deux nuits d'hôtel contre environ 700 francs, une escale par le Qatar, à Doha, et une bonne vingtaine d'heures de vol.

De retour le dimanche en Suisse romande, vous aurez deux jours pour travailler un peu, avant de repartir dans la journée du mercredi pour Rome via un vol d'1h30 et près de 100 francs. Histoire de ne pas passer encore plus de temps dans les airs, on vous propose de rallier directement Bakou depuis la capitale italienne le lendemain du duel face à l'Italie, soit le jeudi. Avec un vol retour le lundi, et sa délicieuse escale à Moscou, pour environ 800 francs.

Si on part du principe qu'il faudra en moyenne 100 francs pour assister à un match, vous voilà parés pour la phase de groupe pour grosso modo 2000 francs - sans attendre les offres via l'ASF. Et si vous êtes vraiment motivé, sachez que l'équipe de Suisse, si elle sort de sa poule, jouera son huitième de finale à Londres (comme première de groupe) ou à Amsterdam (en tant que deuxième) avant un éventuel retour à Bakou pour les quarts de finale. Alors, chaud?

Jérémy Santallo

Imagine you are a Swiss fan at Euro 2020.

The first game is in Baku.

The second in Rome.

The third back in Baku.

Then, if the team finishes 2nd in Group A, the last 16 is in Amsterdam.

Win it - and you are back in Baku for QF!

And then the SF is in London.

Is that sane, @uefa?