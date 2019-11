L'ancien défenseur international suisse (50 sélections) Steve Von Bergen, qui a rangé ses crampons cet été avec un titre de champion suisse avec YB (le quatrième de sa carrière), a directement enchaîné avec un poste de consultant du commentaire de l'équipe nationale suisse sur la RTS. Depuis mi-octobre, le Neuchâtelois a enfilé une nouvelle casquette pour sa reconversion: celle d'entraîneur de la relève bernoise.

En quoi consiste vos nouvelles tâches aux Young Boys?

J'entraîne les jeunes défenseurs (de 15 à 21 ans) du club bernois. L'idée est de mettre ensuite en place une philosophie défensive enseignée au mouvement junior. C'est une première opportunité après ma carrière. J'avais envie de rester dans le monde du football. À Berne, je suis entouré par des personnes dont l'expérience est immense, comme Gérard Castella ou Stéphane Chapuisat. J'apprends énormément avec eux.

Quel sera le concept défensif du mouvement défensif bernois?

On ne va pas réinventer le football. On aimerait que les jeunes passent des paliers à chaque âge. À 21 ans, les jeunes défenseurs doivent tous avoir acquis des bases qui leur permettent d'accéder à la première équipe. Et ceci avec une philosophie commune. Mais il est encore tôt. Là, j'ai surtout appris à connaître les jeunes des différentes catégories d'âge. Je suis encore dans la phase d'observation et de prise de température.

En quoi le poste de défenseur a-t-il évolué?

Le foot devient plus intensif. Mais il n'y a pas une énorme différence par rapport à mes jeunes années. Avec ces joueurs en formation, il y a des concepts clairs et limpides qui ne le sont pas encore pour eux. On doit travailler les bases de la défense.

Va-t-on bientôt retrouver Steve von Bergen comme entraîneur?

Je passe actuellement mes diplômes. Mais rien n'est encore sûr. Je fais seulement mes premiers pas. La formation et le management me plaisent. J'ai une réelle envie de rester dans le milieu du football. Et je m'imagine bien bosser avec des jeunes.

Propos recueillis par Sylvain Bolt