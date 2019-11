Ils pourraient être tentés d’en faire tous un petit peu plus. Les absences conjuguées des joueurs offensifs que sont Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Admir Mehmedi, Steven Zuber, Josip Drmic voire même Remo Freuler sont à même de donner des envies d’envolées lyriques à des joueurs défensifs bien plus confirmés que la flopée de jeunes éléments offensifs qui ont intégré le groupe cette semaine.

«Huit joueurs nous manquent lors de ce rassemblement, il a donc fallu travailler les automatismes cette semaine. Mais ces nouveaux ne sont pas là par hasard. Ils sont bons et ce sont des super gars en-dehors du terrain aussi, on a pu le découvrir, a apprécié Stephan Lichtsteiner jeudi, lors de la conférence de presse d’avant-match. On s’est bien préparés toute la semaine, on est tous très concentrés pour faire ce qu’il y a à faire. On s’attend à une partie compliquée contre cette Géorgie, qui a fait des points contre les autres cadors du groupe.»

Appel au calme

Le latéral d’Augsbourg (105 sélections et 8 buts), par exemple, adore bien se projeter et arpenter son côté droit jusqu’au poteau de corner. Des fois, lors de certaines parties, on s’étonnait de le retrouver aux avant-postes ou à terminer des actions sur l’aile gauche de l’équipe de Suisse… Mais en bon capitaine, il appelle tout le monde au calme et au respect des consignes de Vladimir Petkovic de la part de ses partenaires.

«S’il va falloir en faire plus pour compenser les nombreux forfaits dans les lignes offensives? Je ne crois pas et il ne faut surtout pas penser comme ça, a-t-il. L’important, c’est d’abord que chacun se concentre pour bien faire ce qu’il a à faire. L’important, c’est que chacun joue bien sa propre partition.» Et Denis Zakaria (24 sélection et 3 buts), présent sur le podium aux côtés du capitaine, qu'en pense-t-il? «Pareil que Steph», s'est-il marré.

L’ancien Laziale et Juventin a aussi pris le relais de son sélectionneur pour éviter tout excès de confiance, avant de rencontrer les Géorgiens: «Il faudra être bons pour prendre les trois points qu’on veut absolument. Ce n’est jamais facile, mais si on marque assez vite un premier but, ça le sera peut-être un peu plus… Même à l’extérieur, ils n’ont rendu la chose facile à personne. Les Géorgiens comptent des éléments qui jouent toutes les semaines dans des bons clubs, il ne faut pas l’oublier!» Le message est passé.

Robin Carrel, St-Gall