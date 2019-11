67e minute du match Bâle - Xamax, dimanche. Xamax mène toujours 1-0, quand Laurent Walthert est sonné après un choc avec l'Italien de Bâle Raoul Petretta. Après être resté allongé au sol, le gardien neuchâtelois se relève et continue le match. Il encaisse le but égalisateur de Bâle à la 74e minute - une reprise d'Ademi à bout portant sur laquelle il ne peut absolument rien -, mais à la 80e minute, il dégage le ballon en touche et demande à être remplacé par Matthias Minder. Après le match, Walthert a été emmené à l'hôpital de Bâle pour y effectuer des examens, et il n'est rentré à Neuchâtel qu'aux environs de minuit (avec les médecins du club). Au repos depuis, Walthert se remet peu à peu. Mais il reconnaît avoir connu un black-out total.

Laurent Walthert, comment allez-vous?

Ça va. Je suis au repos. D'après ce que montrent les scanners effectués à Bâle et ce que me disent les médecins, je ne rejouerai pas avant 10 jours ou deux semaines. On m'a diagnostiqué une forte commotion, heureusement sans poches de sang ni complications. Mais je ne vais pas brûler les étapes. J'ai des maux de tête permanents depuis dimanche, donc je vais rester tranquille.

Vous souvenez-vous du match?

Pas vraiment, à un ou deux détails près. Tenez, quand on m'a annoncé que le score final était de 1-1, je me suis dit: «Zut, Matthias a encaissé un but!» Pourtant, c'est moi qui étais sur le terrain quand Bâle a égalisé! Mais il a fallu qu'on me le dise. De la même manière, je ne me souviens pas d'avoir demandé à sortir, ni d'avoir embrassé Matthias au moment du changement. Plusieurs personnes m'ont dit: «C'est chou ce que tu as fait.» Mais je n'en ai absolument aucun souvenir.

Avez-vous vu l'exceptionnel arrêt de Minder à la 95e minute, sur la volée d'Ademi?

Oui. Après les examens effectués à l'hôpital de Bâle, j'ai demandé au médecin de pouvoir regarder les images du match. Matthias a eu un réflexe extraordinaire. Je lui ai d'ailleurs immédiatement fait un SMS pour le féliciter. Et on s'est ensuite fait quelques messages pendant mon voyage de retour à Neuchâtel, avec les médecins du club, dimanche soir.

Et avez-vous vu le but que vous avez encaissé?

Oui, et heureusement: cela m'a soulagé. Quand on m'a dit que c'est moi qui étais dans les buts au moment de l'égalisation, j'ai culpabilisé. J'avais peur d'avoir coûté la victoire à l'équipe. J'ai été rassuré de voir que ce n'était pas de ma faute. Il n'y avait rien à faire sur cette reprise. Je n'aurais pas réussi à la dévier, même au sommet de ma forme et même sans avoir subi le choc qui a précédé. Je crois que j'ai fait un bon match dans l'ensemble. C'est en tout cas ce que plusieurs personnes m'ont dit. Tant mieux!

Et comment vous sentez-vous maintenant?

Je suis encore un peu sonné. Je suis loin de pouvoir recommencer à courir. Je ne vais de toute manière pas prendre le moindre risque. Quand je vois tous les problèmes qu'ont connus certains de mes copains, comme Guillaume Faivre (ndlr: le gardien neuchâtelois du FC Thoune), je vais suivre les conseils des médecins et je ne vais rien faire pour précipiter mon retour, en pensant aussi au futur: je n'ai pas envie d'avoir des complications plus tard dans ma vie.

Vous évoquez Guillaume Faivre: pensez-vous faire comme lui et désormais jouer avec une protection pour la tête?

Non, je ne pense pas. Mais je vais prendre mon temps, comme je vous l'ai dit. De toute manière, l'équipe a besoin de onze joueurs à 100%, pas de dix joueurs à 100% plus un onzième qui veut absolument être sur la feuille de match.

Vous ne jouerez donc pas samedi contre Faivre et Thoune, donc...

Non, c'est certain. Après, ce sera la pause des équipes nationales. Quelque part, elle tombe bien. On fera donc le point dans deux semaines.

Propos recueillis par Renaud Tschoumy