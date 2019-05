Tranmere - Newport County

La première partie couperet sent bon la bière et le fish & chips. Samedi, à 16 heures, Newport County et Tranmere se disputeront le droit de monter en League One. Ces deux équipes ont terminé respectivement 6e et 7e de League Two (la 4e division locale), mais ont ensuite remporté chacune leur demi-finale.

Newport a gagné son ticket pour Wembley en venant à bout de Mansfield. Les «Ironsides» ont fait 1-1 à domicile, 0-0 à l'extérieur et ont passé le cap 5-3 aux tirs au but contre le 4e de la saison dite «régulière». Les «Rovers», eux, ont vaincu Forest Green (5e) en gagnant 1-0 à domicile et en arrachant le nul 1-1 à l'extérieur.

Who else is excited? ????



1?? match from @SkyBetLeagueOne...@TranmereRovers stand in our way in the #SkyBetLeagueTwo Play-Off Final at @wembleystadium tomorrow.



Here are some of our best goals this season (so far) to get you in the mood for kick-off...#OurJourneyContinues pic.twitter.com/tzsaqFzDBq — Newport County AFC (@NewportCounty) 24 mai 2019

Ces deux formations se battront pour accompagner Lincoln City, Bury et MK Dons à l'échelon supérieur ce samedi, à 16 heures à Wembley. Tranmere, pour qui ce pourrait être la deuxième promotion d'affilée, devrait mobiliser plus de 12'000 supporters venus de la banlieue de Liverpool. Du côté de Newport, tout près de Cardiff, ce sont près de 10'000 fans qui feront le déplacement.

Charlton - Sunderland

Le lendemain, toujours à 16 heures, deux formations historiques vont tenter de retrouver le Championship, le deuxième niveau anglais. Les supporters de Charlton prendront le métro vers l'Ouest et Wembley à l'occasion de la finale des play-off de League One. Ils seront 38'227 à y espérer une victoire des leurs contre Sunderland et retrouver ainsi une division plus proche du standing de leur formation.

Mais en face, ce ne sont pas moins de 40'000 supporters des «Black Cats» qui parcourront plus de 400 kilomètres depuis le Nord de l'Angleterre pour y espérer une promotion. Ils sentiront aussi dans leur dos les nombreux abonnés de Netflix, qui ont apprécié à leur juste valeur les huit épisodes de la série «Sunderland 'Til I Die» parue il y a quelque mois et qui a fait vibrer la corde sensible de tout bon amoureux du football qui se respecte.

Pour rejoindre la mythique enceinte de la banlieue londonienne, Sunderland avait sorti Portsmouth, au terme d'une demi-finale épique. La troupe de Jack Ross avait gagné l'aller 1-0 et terminé à 10 contre 11, avant d'aller arracher le 0-0 à l'extérieur. Charlton a pour sa part dû passer par les tirs au but pour venir à bout de Doncaster (aller 1-2; retour 2-3, 4-3 tab).

Aston Villa - Derby County

Ce triptyque qui fait baver d'envie n'importe quel suiveur du ballon rond normalement constitué se terminera lundi, encore à 16 heures (c'est le «Bank Holiday», en Angleterre) par un magnifique Aston Villa - Derby County. Là aussi, Wembley va déborder de hordes de supporters qui se déplaceront depuis Birmingham et Derby, quelques kilomètres plus au Nord encore.

Le parcours des deux équipes vers la finale tant espérée n'a pas été de tout repos. «Villa» avait gagné à domicile contre le voisin de West Bromwich Albion à l'aller sur le score de 2-1 à 11 contre 10, avant de perdre 1-0, toujours avec un joueur de plus, au retour. Il avait fallu compter sur les exploits du gardien Steer pour que le club dans lequel un certain John Terry est entraîneur-adjoint passe la rampe. Derby, le club d'un (autre) certain Frank Lampard, a pour sa part sorti le Leeds United de Marcelo Bielsa au terme de deux rencontres incroyables (aller 0-1; retour 2-4).

Les deux arrêts magnifiques de Steer, le penalty salvateur de Tammy Abraham et la joie des Villans ????

Quelle soirée !!!

Aston Villa est en finale !pic.twitter.com/QyOXcZrfGu — FR - EFL Championship (@freflchamp) 14 mai 2019

Ces deux formations historiques - Derby a gagné deux fois le championnat et Aston Villa à sept reprises - joueront extrêmement gros ce jour-là, puisque les droits TV de la Premier League leur assure de passer dans une toute autre dimension. Les «Villans», relégués de D1 en 2016, ou les «Rams», au purgatoire depuis 2008, s'assureraient ainsi d'une rentrée de près de 140 millions de francs, même en terminant derniers de Premier League la saison suivante! De quoi trembler. (nxp)