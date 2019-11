Après s’être longuement défiés sur le pré et en mondovision, Arsène Wenger et José Mourinho pourraient bien écrire ces prochaines heures un nouveau chapitre de leur rivalité historique. Un duel en coulisses, par projets interposés. Suite au limogeage de Niko Kovac ce week-end, le banc du Bayern Munich est en effet devenu le poste de travail le plus recherché de la planète football. Or le «Mou» étale depuis déjà des mois son envie de «replonger». Tandis qu'à 70 ans, Arsène Wenger n’a jamais caché qu'il se sentait assez en forme pour un dernier défi.

Ces deux monstres sacrés du football européen peuvent-ils convaincre le trio Rummenigge-Hoeness-Salihamidzic? Et en ont-ils vraiment envie? Il est assez cocasse d’imaginer que tout ce qui a séparé leurs deux visions du football se retrouve peut-être aujourd’hui sur le bureau du directoire bavarois. «Je ne vais pas prendre position sur les nombreuses spéculations qui entourent le poste, a réagi lundi Karl-Heinz Rummenigge auprès de l’agence DPA. Nous avons une semaine capitale qui nous attend. On peut se qualifier pour les 8e de finales de la Ligue des champions en cas de victoire face à l’Olympiakos, mercredi. Et samedi, nous jouons le clasico allemand à Dortmund, un match qu’il faut gagner. Pour l’instant, Hansi Flick (l’ancien assistant de Kovac, nommé intérimaire) est l’homme de la situation.»

Erik Ten Hag en tête d'un sondage

Entre les lignes, le Bayern compte donc se donner le temps de la réflexion. Peut-être même utiliser une partie de la prochaine pause des équipes nationales. Le club bavarois spécule-t-il à ce titre sur d’autres licenciements; lesquels pourraient influencer le marché? Avec les postes d’Emery (Arsenal) et de Solskjaer (MU) qui ne tiennent qu’à un fil, la question est au moins aussi valable pour les prétendants; Mourinho en tête.

Mais le Portugais pourrait-il vraiment s’épanouir au Bayern, club dont la voix dirigeante a toujours porté au moins aussi loin que celle de l’entraîneur? L’ancien international allemand Dietmar Hammann est convaincu du contraire et ne s'est pas privé de le dire au site de la Bundesliga. «José Mourinho a laissé derrière lui une terre brûlée à MU. Il a attaqué personnellement des joueurs, passe son temps à se mettre en avant. Selon moi, il n’a pas le profil pour aider le Bayern dans la situation actuelle.»

A priori, le toujours très bien informé «Bild Zeitung» partage cet avis. Car dans le sondage qui avait réuni plus de 100 000 votes, lundi à 17h, c’est le coach de l’Ajax Erik Ten Hag (en contrat jusqu’en 2022) qui arrivait en tête, devant Wenger, Massimiliano Allegri, lequel compte un ami parmi les responsables administratifs du club, et «le Professeur» Ralf Rangnick, actuel grand manitou de la filière football chez Red Bull.

Mathieu Aeschmann