Les Chicagoans de l'ancien entraîneur de Bâle et des Etats-Unis M17 n'ont pas à rougir de leur entrée en lice ratée en Major League Soccer. Dimanche, Raphaël Wicky et les siens, dont la franchise se présentait avec un nouveau coach, mais aussi un nouveau propriétaire et un staff entièrement remanié, se sont inclinés en déplacement chez les Sounders de Seattle, couronnés champions d'Amérique du Nord pour la deuxième fois de leur histoire l'automne dernier.

Le Fire avait même réussi à ouvrir le score juste après le repos, par l'ancien de l'AS St-Etienne Robert Beric, qui a trompé le St-Gallois Stefan Frei. Mais les Sounders ont fini par réussir à enflammer le CenturyLink Field et ses 40'126 spectateurs, grâce à deux buts de Jordan Morris, assisté à chaque fois par Cristian Roldan. L'international américain de 25 ans a inscrit le 2-1 à la 93e!

L'autre Suisse de MLS a connu un week-end victorieux lui aussi. Dimanche, le FC Dallas de Reto Ziegler a battu le Philadelphia Union (2-0). Le Genevois de 34 ans a joué les 90 minutes de la rencontre. David Beckham a quant à lui connu la défaite pour les grands débuts ultra-médiatisés de sa franchise de l'Inter Miami. Les Floridiens ont été vaincus par le Los Angeles FC (1-0), sur un but de l'inévitable Carlos Vela.