Willian a annoncé qu’il allait changer de club cet été. «Avec Chelsea, c'est fini», a déclaré le Brésilien dans une interview accordée à «Expediente Futebol». Les «Blues» auraient proposé une prolongation de son contrat - qui arrive à échéance en juin - pour deux années supplémentaires. Insuffisant pour l’ailier de 31 ans «qui en voulai[t] trois».

Vers le Barça ou le PSG?

«On ne se parle plus, a conclu Willian. Il n'y aura pas de négociation.» Passé par Donetsk, Willian a inscrit 59 réussites en 329 rencontres avec Chelsea où il est arrivée en 2013. Il a surtout décroché deux titres de champion d’Angleterre (2015 et 2017), la Ligue Europa (2019), une Coupe d’Angleterre (2018) et une Coupe de la ligue (2015).

L’international brésilien (69 sélections, 9 buts) est courtisé par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain selon le journal espagnol Marca qui a relayé ses récents propos.