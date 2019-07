Pour son retour en Super League qu'il attendait depuis six ans, Servette a bien fait les choses en se hissant dimanche après-midi à la hauteur d’YB (1-1). Un premier match référence qui doit beaucoup au style «grenat», définissable entre tous en Challenge League mais reproduit déjà partiellement à l’étage supérieur. Il y a eu la révélation Varol Tasar, il y a eu la belle confirmation Timothé Cognat, il y a aussi eu l’élégante patte gauche de Sébastien Wüthrich, signant à Berne le 19e but de sa carrière dans l’élite helvétique (181 matches). Le précédent remontait au 8 décembre 2013 et avait été inscrit contre Sion alors qu’il portait le maillot du FC Saint-Gall.

«Il fallait se mettre dans la bain. C’est ce que l’on a fait après une période de flottement durant laquelle on a subi. On a vu aujourd’hui ce qu’était le haut niveau. Le mot d’ordre, c’était de prendre du plaisir», confiait le No 10 de la Praille après son but actant le retour du SFC au premier plan. Six ans plus tôt, le dernier but du club genevois en Super League avait été l’œuvre d’Alexandre Pasche, lors de la défaite concédée à domicile contre Lucerne (3-4 le 1er juin 2013).

Au stade de Suisse, Servette n’a nullement renié ce qui fait sa force. «On n’a en tout cas pas changé notre façon de faire, reprend Wüthrich. On a pressé YB de la même manière qu’on allait déjà presser Chiasso ou Kriens. Notre jeu représente les valeurs du club. On peut en être fier. En même temps, on a donné un message fort à nos adversaires.»

Un message qui s’adresse donc en premier lieu au FC Sion, au moment de la renaissance du derby du Rhône. Des réjouissances qui auront pour décor le stade de Genève, samedi dès 19h. «Il ne faut pas croire que cela va être facile. Après sa défaite contre Bâle, Sion aura une revanche à prendre. Mais l’on joue à la maison, et l’on entend bien continuer sur cette lancée», conclut le Neuchâtelois du bout du lac.

Au printemps 2013, la dernière confrontation entre les deux meilleurs ennemis avait nettement tourné en faveur du Servette, large vainqueur 4-0 grâce à Vitkieviez, Tréand et un doublé de Karanovic.