Coup de théâtre au Servette FC. Sébastien Wüthrich, faute d’accepter la proposition de prolongation de contrat formulée par Servette, ne devrait plus s’entraîner avec la première équipe dès le mois de janvier.

Cela fait plusieurs mois que le club et le joueur cherchent un terrain d’entente, le contrat s’achevant en juin, mais sans trouver d’accord. Le joueur et son agent, selon nos informations, estiment que la proposition de Servette n’est pas acceptable et ont donc refusé de s’engager sur la base voulue par les dirigeants. Le couperet vient apparemment de tomber: Wüthrich sera vraisemblablement obligé de s’entraîner à l’écart.

Pas de stage de préparation en janvier, donc. Une politique ferme menée par la direction : les joueurs qui ne veulent pas prolonger au Servette FC ne seront pas mis en valeur dans les mois qui précèdent un possible transfert libre. Les Grenat devront se priver d’un No 10 créatif, qui a déjà quatre buts et quatre assists à son actif, qui est précieux dans l’organisation du jeu. Un sacré gâchis, pour tout dire.

Daniel Visentini