Pour pouvoir prétendre à encore mieux que ce match nul (1-1) à Lugano, il aurait sans doute fallu un deuxième Geoffroy Serey Die. Après tout, c’est vrai, l’Ivoirien n’a disputé que 180 minutes depuis son arrivée à Neuchâtel Xamax, mais la différence qu’il y produit saute déjà aux yeux. Si bien que ce Xamax en perte de repères qui s’était rangé fin 2019 semble être à nouveau porté par l’espoir, personnifié par son indéboulonnable milieu de terrain revenu au club cet hiver.

La prudence d'abord

Samedi au Cornaredo, les Rouge et Noir avaient opté pour la prudence. Cela ne veut pas dire qu’ils n’espéraient rien de ce déplacement au Tessin, simplement qu’avant de penser à attaquer, les hommes de Joël Magnin entendaient avant tout bien défendre. La défaite de samedi dernier contre Servette et cette affreuse erreur des premières secondes ont laissé des marques. Raison pour laquelle les Neuchâtelois avaient besoin de se rassurer. Une mission amplement réussie. Ce premier but encaissé (35e) sur un ballon mal renvoyé à la suite d’un coup franc (ahh, les vieux démons) n’aurait certes jamais dû voir le jour, mais les visiteurs ont très bien réagi, égalisant dans la foulée histoire de ne pas laisser le doute s’installer. Un bon travail de Gaëtan Karlen pour obtenir un penalty. Un tout aussi bon job de Serey Die pour le transformer (ahh, les bons souvenirs).

Il y a encore deux mois, pour réussir un coup comme celui-ci et «gratter» un point, les Xamaxiens auraient assurément passé le plus clair de leur temps dans leur moitié de terrain, se créant peut-être deux ou trois chances de but grand maximum. Ce temps-là semble révolu. Cela ne veut pas dire que Neuchâtel ne va pas continuer à souffrir contre la plupart des autres formations de Super League. Cependant, il possède désormais davantage de possibilités pour répondre. À commencer, donc, par son revenant Geoffroy Serey Die.

L’apport du numéro 26 dans un match comme celui de samedi - qui constitue un assez bon exemple d’une rencontre type de bas de tableau - est inestimable et tient à quelque chose de finalement assez simple: sa propension à toujours jouer vers l’avant. Xamax a plus d’une fois semblé divisé en un bloc bas qui encaisse les coups et un bloc offensif souvent envoyé au charbon? C’est un peu moins vrai grâce aux qualités de distribution de l’Ivoirien dans l’entrejeu.

Rien d'inquiétant

Attention, un homme ne suffit pas à tirer d’affaire toute une équipe. Neuchâtel possédait une défense trop fragile pour se projeter sereinement dans l’avenir il y a semaine, c’est toujours le cas et cela ne peut pas changer en un claquement de doigts. Mais à défaut de trouver son salut en encaissant beaucoup moins, NE Xamax le pourrait en marquant davantage, ce que ses recrues doivent lui permettre de mettre en œuvre. Surtout que Musa Araz et Yannis Tafer, les deux derniers renforts des Rouge et Noir, ont failli s’associer pour leur donner la victoire en fin de partie. Le premier est à créditer d’une entrée intéressante pour ses vingt premières minutes depuis son arrivée. Le second, titularisé après avoir déjà disputé une mi-temps contre Servette, semble toujours chercher ses marques. Rien d’inquiétant à ce stade du deuxième tour.

Défensivement? Tout n’a pas été parfait, mais on a aimé les performances d’André Neitzke dans l’axe et de Léo Seydoux sur la gauche de la défense, en remplacement de Janick Kamber. Convaincant, le jeune latéral pourrait même être amené à glisser sur la droite, si la piste suivie par les Neuchâtelois, qui semble se diriger en direction du Milan AC, mène à bout touchant. Là, le mercato xamaxien deviendrait franchement très abouti.