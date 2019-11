Parce que trop souvent fragiles, les vérités d’un jour sont rarement celles du week-end. On a pu à nouveau le vérifier en suivant le destin dominical du Lausanne-Sport et de NE Xamax, les deux protagonistes du récent rendez-vous romand de la Pontaise, marqué jeudi soir par l’insolente démonstration du leader de Challenge League, infligeant une roue de vélo à des Neuchâtelois qui avaient choisi de célébrer à leur manière Halloween.

Alors que beaucoup pensaient que Lausanne allait pouvoir tranquillement dérouler à Chiasso, face à la lanterne rouge, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Humiliés à leur tour et penauds, les protégés de Giorgio Contini ont quitté le Riva IV têtes basses et l’on peut aisément imaginer que le voyage du retour a été bien long.

Dans le même temps, NE Xamax, à qui l’on prédisait pourtant déjà de subir une défaite programmée au Parc Saint-Jacques, a su se remobiliser pour venir prendre un point au FC Bâle sur sa pelouse, ce qui n’est pas donné à tout le monde et représente un exploit qui dit beaucoup de la force mentale et du caractère émanant du groupe de Joël Magnin. De l’entraîneur aux titulaires en passant par les remplaçants (sauvetage de Minder dans les arrêts de jeu), tout le monde, du côté de Neuchâtel, avait beaucoup de choses à se faire pardonner par rapport à ce qui s’était passé trois jours plus tôt à Lausanne. Et chacun a agi en conséquence.

Son exploit – car c’en est un, ne nous y trompons pas – est d’autant plus remarquable qu’il intervient à un moment clé de la vie du club, sur le point de changer de propriétaire. On savait depuis longtemps l’intention de la famille Binggeli – père et fils possèdent l’intégralité du capital action – de remettre le club. Il s’avère que la vente serait aujourd’hui à bout touchant. Selon plusieurs sources, la convention de reprise de Xamax par Jean-François Collet aurait même déjà été entérinée, en l’occurrence quelques heures avant la débandade de la Coupe, ce que personne, au demeurant, n’a souhaité confirmer ou démentir.

En lice pour le prix de la combativité

Qu’importe après tout, puisqu’au moment où ce qui se trame en coulisses est aussi important que ce qui se passe sur le rectangle vert, Xamax a intelligemment réussi à faire la part des choses. Ses joueurs ne remporteront bien sûr jamais le prix du beau jeu – ce n’est d’ailleurs pas ce qu’on leur demande - mais peuvent déjà aisément postuler pour celui de la combativité. Reconnaissons-le, personne ne pensait ce Xamax-là capable d’aller s’imposer dimanche sur la pelouse du Parc Saint-Jacques, face à un FC Bâle désireux de retrouver sa puissance de feu dans le duel à distance qui l’oppose à Young Boys. C’est bien pourtant ce qui a failli arriver. Quand on parvient à conjuguer détermination, caractère, envie et discipline tactique avec un soupçon de chance, rien ne devient sinon impossible, au moins déjà plus facile.

Voici deux semaines, les Neuchâtelois avaient déjà réussi à chatouiller YB à Berne, sans en être récompensé au final. Retrouvant ce qui fait leur ADN, ils ont remis ça ce dimanche, avec un point qui a pour eux la saveur d’une victoire. Une victoire qui sera par contre impérative contre Thoune, attendu samedi soir à la Maladière dans le choc au sommet des cancres. Plutôt que de se méfier exagérément d’un FC Thoune très mal payé contre Zurich (26 tirs à 4 pour les Bernois mais 0-2 au tableau d’affichage!), Xamax devra s’appuyer sur ses propres certitudes et ce qu’il sait faire de bien. En jouant à bloc, sans s’égarer au risque de perdre les précieux pourcentages qui peuvent transformer des vainqueurs potentiels en perdants avérés. On appelle ça le prix du maintien.

