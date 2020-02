Maurizio Jacobacci s’est retrouvé un peu contrarié sur son banc. Après à peine vingt minutes de jeu, l’entraîneur du FC Lugano avait déjà dû complètement revoir ses plans. La faute à un choc entre Mattia Bottani et Jonathan Sabbatini après seulement quelques instants. Les deux Tessinois, bien malheureux dans l’histoire, ont serré les dents quelques minutes, mais ils ont fini par être contraints d’assez rapidement quitter le terrain.

Cela aurait pu faire les affaires de Neuchâtel Xamax. Les Rouge et Noir n’avaient certes pas fait le déplacement du Cornaredo dans les meilleures conditions (Marcis Oss blessé, Raphaël Nuzzolo, Samir Ramizi et Janick Kamber suspendus), mais la situation s’est tout d’un coup dégagée. Surtout que le FC Lugano cette saison à domicile avant ce match, c’était une seule victoire et… trois petits buts marqués en neuf confrontations. Bref, il y avait un bon coup à jouer. Sauf que la pause hivernale ne semble que partiellement avoir résolu les soucis de Xamax sur les balles arrêtées défensives. On vivait la 35e minute lorsque Mijat Maric profitait d’un coup franc mal renvoyé par les visiteurs pour tromper la vigilance de Laurent Walthert. 1-0.

La balle de match pour Araz

Le mérite des Neuchâtelois a été de s’accrocher malgré les circonstances et cette réussite assez chanceuse. Dans leur 5-2-1-2 habituel, avec Yannis Tafer derrière le duo d’attaque Gaëtan Karlen/Taulant Seferi, les hommes de Joël Magnin ont même répondu du tac au tac. Accroché dans la surface, Karlen jouait bien le coup pour obliger Monsieur Dudic à désigner le point de penalty. Geoffroy Serey Die savait-il encore les tirer, lui qui en avait transformé deux lors du match retour des barrages la saison dernière? Absolument, et le hargneux milieu de terrain pouvait remettre les compteurs à zéro sans trembler (41e).

Désireux de se rassurer défensivement et de gommer ses erreurs fatales plutôt que de se jeter aux avant-postes pour forcer la décision, Neuchâtel Xamax s’est contenté de ce premier point de l’année. Même si Musa Araz a bien failli ouvrir son compteur alors qu’il n’avait fait son apparition sur la pelouse du Cornaredo que cinq minutes auparavant. Profitant d’un excellent travail de Tafer côté droit, la dernière recrue en date dans les rangs rouges et noirs voyait son envoi à bout portant être détourné in extremis par Noam Baumann (77e). Il s’en est vraiment fallu d’un cheveu, mais Xamax devra attendre avant de renouer avec un succès qui le fuit depuis le 26 octobre.

Lugano - Neuchâtel Xamax 1-1 (1-1)

Cornaredo, 2197 spectateurs. Arbitre: Alessandro Dudic. Buts: 35e Maric 1-0; 41e Serey Die, pen. 1-1.

Lugano: Baumann; Lavanchy, Maric, Sulmoni, Obexer; Sabbatini (12e Lovric), Covilo, Custodio; Bottani (20e Gerndt), Holender (86e Daprela), Aratore. Entraîneur: Maurizio Jacobacci. Xamax: Walthert; Gomes, Neitzke, Djuric, Xhemajli, Seydoux; Mveng (90e Corbaz), Serey Die; Tafer (80e Haile-Selassie); Seferi, Karlen (73e Araz). Entraîneur: Joël Magnin. Avertissements: Mveng (38e, jeu dur), Sulmoni (40e, antijeu), Serey Die (61e, jeu dur), Lavanchy (80e, antijeu), Gomes (88e, jeu dur).

Florian Vaney, Lugano