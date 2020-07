Touché au péroné et en tribunes pour la réception de Saint-Gall mercredi, Johan Djourou est incertain pour la rencontre à Bâle samedi soir. L'entraîneur Joël Magnin pourra en revanche compter sur Leroy Abanda, qui a purgé son match de suspension, et Arbenit Xhemajli, de retour de blessure. Charles-André Doudin et Marcis Oss sont eux toujours absents.

Nouvelle lanterne rouge de Super League depuis le milieu de semaine, avec Thoune et Sion respectivement à trois et deux unités devant, NE Xamax a un besoin de points urgent, alors que se profile le début du quatrième tour pour les Neuchâtelois samedi, avec un déplacement périlleux à Bâle (18h15).

Dans nos colonnes jeudi, le propriétaire Jean-François Collet avait estimé que son équipe manquait d'efficacité depuis la reprise. Mais cette remarque peut difficilement concerner Raphaël Nuzzolo. Le buteur neuchâtelois, bien que légèrement en retard sur ses temps de passage de la saison passée - 14 buts et 14 passes décisives à la fin de l'exercice -, demeure l'homme providentiel des siens dans la zone de vérité - 10 goals et 7 assists en 2019-2020. Et mercredi, il est entré un peu plus dans l'histoire du club.

Auteur de l'ouverture du score contre Saint-Gall, sur un tir du pied gauche en pivot dans la surface, «Nuzz» a inscrit par la même occasion son centième but en Swiss Football League sous les couleurs «rouge et noir», peut-on lire sur le site internet de Xamax, qui a fait les calculs: 52 buts en Challenge League et 48 en Super League. S'il avait marqué le premier en Coupe de Suisse, contre Luterbach, le 23 octobre 2004, l'attaquant de 36 ans avait dû attendre le 19 février 2006, face à Grasshopper, pour ouvrir son compteur dans l'élite.

Avec l'arrivée de Diafra Sakho, excellent pour sa grande première à la Maladière mercredi, Raphaël Nuzzolo peut désormais compter sur un soutien de poids à ses côtés pour tenter de se rapprocher le plus vite possible du record de Robert Lüthi (115). En attendant, son club a décidé de lui rendre hommage avec ce montage vidéo.