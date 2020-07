Xamax est toujours lanterne rouge de Super League, un rang de dernier de classe – et surtout de potentiel relégué - qu’il occupe depuis le 1er juillet (27e journée). En s’inclinant contre Thoune dans la «finale» des mal-classés, le club de la Maladière accuse désormais quatre unités de retard sur le barragiste Sion, qu’il recevra mercredi dans un nouveau match à six points. Après le point de l’espoir pris en semaine contre Zurich, la seule présence de Stéphane Henchoz sur le banc n’a pas suffi à métamorphoser les Neuchâtelois. Il faudra sans doute plus qu’un changement d’entraîneur pour provoquer l’indispensable prise de conscience avant que cela ne soit trop tard.

Peu de sérénité

Au moment où le spectre d’un arrêt du championnat plane en raison de la découverte de plusieurs cas positifs au Covid-19 dans les rangs du FC Zurich après la contamination de Mirlind Kryziu, premier élément touché par le virus, Xamax n’a pas abordé son match de la peur de la façon la plus sereine. Avant de mettre tardivement samedi le cap sur l’Oberland pour une mise au vert quelque peu chamboulée, il lui a d’abord fallu attendre les résultats des tests auxquels l’ensemble des joueurs, du staff et du personnel administratif s’était soumis la veille – des résultats qui se sont tous révélés négatifs, faute de quoi le match aurait lui aussi été renvoyé. Voilà qui a grandement dû perturber sa préparation même si cela n’explique en rien la passivité coupable que ses joueurs ont affichée en première période.

Alors que Stéphane Henchoz n’avait prévu qu’un seul changement dans son onze de départ, Araz remplaçant Tafer par rapport à l’équipe qui avait commencé contre Zurich mardi passé (1-1), le successeur de Joël Magnin a encore dû composer avec le forfait de Kamber, victime d’un claquage à l’échauffement et remplacé par Abanda. Thoune a pris les devants en exploitant son quatrième corner de l’après-midi, ce qui fut fait quand Fatkic déposa le ballon sur la tête du bondissant Munsy, sautant plus haut que tout le monde et surtout de Gomes pour catapulter le cuir au bon endroit pour lui.

Un semblant de révolte

Absolument à côté de son sujet, Xamax devait concéder un deuxième but à la suite d’une ouverture pourtant anodine de Stillhart. Mais le malheureux Gomes, peut-être trompé par un curieux rebond, allait se faire brûler la politesse par Grégory Karlen, celui-ci pouvant ensuite astucieusement lober Walthert sorti à sa rencontre. Un but superbe au demeurant mais devant beaucoup à la naïveté xamaxienne. Entre-temps, seuls Neitzke et Seferi avaient testé les réflexes de Faivre. Insuffisant pour une équipe multipliant les erreurs à la relance et peu concentrée, ce dont failli profiter Bertone (39e).

Aperçus à la dérive, les visiteurs revinrent avec des intentions un tantinet plus affirmées et trois nouveaux visages, histoire de renverser le destin. On vit alors un semblant de révolte oui, mais aucune solution se dessiner dans le jeu, Thoune se contentant de jouer avec le feu en gérant l’acquis. Au final, la résignation l’a cependant emporté, Karlen, meilleur joueur sur le terrain, aggravant encore l’addition dans les arrêts de jeu.

Pour Xamax, il reste 16 points à prendre pour autant que le championnat aille à son terme. Mais il conviendra d’afficher un tout autre visage que celui présenté à Thoune. Tant le club neuchâtelois a joué ce dimanche après-midi comme un relégué acceptant son sort…

Nicolas Jacquier, Thoune

Thoune – NE Xamax 3-0 (2-0)

Stockhorn Arena, 1000 spectateurs. Arbitre : M. Schnyder.

Buts: 14e Munsy 1-0, 33e Karlen 2-0, 93e Karlen 3-0.

Thoune: Faivre; Kablan, Havenaar, Stillhart, Hefti; Bertone; Tosetti (74e Castroman), Hasler, Fatkic (89e Glarner), Karlen; Munsy (68e Rapp). Entraîneur: M. Schneider.

NE Xamax: Walthert; Gomes, Neitzke, Djuric; Kouassi (46e Mveng); Seydoux (46e Mulaj), Araz, Ramizi, Abanda; Nuzzolo (81e Corbaz), Seferi (46e Haile-Selassie). Entraîneur: S. Henchoz.

Notes: Thoune sans Hediger, Bigler, Sutter (blessés), Bandé (suspendu), Ziswiler, Rodrigues, Ahmed, Roth, Chihadeh, Salanovic (pas convoqués). Xamax sans Djourou, Oss, Doudin, Dugourd, Sakho (blessés), Farine, Alic, Sinzig, Tafer (pas convoqués). 67e: frappe de Munsy sur le poteau.

Avertissements: 2e Hefti, 44e Djuric, 52e Bertone.