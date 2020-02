De l’avis de tous ceux qui le côtoient, Ricardo Dionisio est un excellent et prometteur entraîneur. Très investi dans son travail et féru des technologies modernes de préparation, l’homme incarne la nouvelle génération des techniciens et il était assez logique que Christian Constantin, après avoir exploré des pistes plus prestigieuses, se décide à lui offrir sa chance au plus haut niveau.

Mais Dionisio, fait éminemment ennuyeux, se trouve surtout être aujourd’hui un coach qui, au mieux, ne gagne pas (1-1 contre Zurich) ou, pire encore, perd, ce qui n’est pas la manière la plus rassurante d’envisager un passage prolongé sur un banc, qui plus est celui de Tourbillon. Aussi le nouveau revers subi dans le derby romand contre un Xamax des plus réalistes ne va pas manquer de fragiliser une position déjà bancale.

Neuchâtelois plus réalistes

Dans un rendez-vous qui a été celui de toutes les frustrations pour les Valaisans, victimes autant de l’engagement excessif de leur capitaine Kouassi (expulsé à la 55e) que des ratés de leurs attaquants successifs, le visiteur a joué avec ses armes – avec un bloc positionné plus bas qu’à l’accoutumée – et il a su en triompher. Si Xamax, aussi discipliné qu’efficace, vient dorénavant souffler le chaud sur des nuques valaisannes toujours plus courbées, c’est parce qu’il a su marquer dans des moments importants, exploitant en cela deux balles arrêtées, ce qui n’avait pas toujours été le cas par le passé.

Pour l’entraîneur Joël Magnin, qu’une nouvelle défaite aurait sans doute mis sur la sellette, cette victoire – la première fêtée par Xamax à Tourbillon depuis dix ans – offre l’enivrant parfum du soulagement. «On a été l’équipe que l’on voulait être. Je ne peux qu’en être fier», glissait le Neuchâtelois, soulagé.

Dans une lutte pour le maintien que le FC Thoune est venu encore davantage pimenter en réussissant l’exploit de s’imposer à Bâle, Sion, lui, ne parvient toujours pas à décoller, à concrétiser le potentiel qu’on lui prête – à se demander si celui-ci existe réellement. Voilà des mois, des années même, que l’équipe ressemble à un Rubik’s Cube que des nuées de techniciens retournent dans tous les sens sans en percer jamais le mystère, ou définir la bonne face. Comme quoi, empiler des noms ne suffit pas à dégager une identité.

S’il est sorti sous les sifflets – le désamour semble consommé entre l’équipe et son public – Sion, reconnaissons-le, n’a pas fondamentalement mal joué. Mais il n’en a pas fait assez non plus pour provoquer le destin. À Tourbillon, dans le FC Sion estampillé Ricardo Dionisio, tout se passe comme s’il manquait chaque fois quelque chose, avec au bilan un seul point en 2020, loin de correspondre au standard de la maison. «Ce n’est pas du tout suffisant», constatait, dépité, l’ex-coach de Nyon.

Entre la fragilité musculaire de Djourou, la discrétion affligeante de Grgic (qui n’en finit pas de traîner son spleen), le manque de justesse technique des uns et de percussion des autres, voilà le tableau d’une formation en pleine déliquescence. L’image d’un FC Sion plus concerné que jamais par sa propre chute.

