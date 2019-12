Actuel barragiste de Super League, NE Xamax fait mieux que la saison dernière lorsqu’il était relégué lanterne rouge à pareille époque, accusant alors, avec 13 points, un retard de quatre unités sur Grasshopper. A l’époque, le club de la Maladière s’en remettait bien trop souvent au talent du seul Raphaël Nuzzolo pour espérer forcer le verrou offensif.

Douze mois plus tard, Nuzzolo n’est plus isolé à la pointe de l’attaque neuchâteloise, bénéficiant de l’apport de Gaëtan Karlen. Avec chacun sept réussites au compteur jusque-là, les deux hommes ont inscrit les 74% des buts xamaxiens. Mais derrière eux, c’est le grand vide.

Alors que Servette, à titre indicatif, peut s'appuyer sur onze buteurs distincts, seul six joueurs neuchâtelois ont d’ailleurs réussi à trouver le chemin des filets cette saison. Parmi eux, on ne trouve la trace d’aucun milieu de terrain, ce qui justifie aussi en partie les soucis de Xamax à la finition. «Ce serait bien sûr un avantage d’avoir plus de joueurs capables de créer du danger et surtout de concrétiser, reconnaît Joël Magnin. On est clairement trop dépendant de nos attaquants. Offensivement, on devrait mieux exploiter nos balles arrêtées.»

Le technicien de la Maladière aimerait aussi que ses hommes du milieu créent davantage le surnombre dans la surface adverse. «Ils devraient avoir la capacité d’aller mettre la pression dans les seize mètres, ce qui suppose parfois des sprints gratuits de 30 mètres sans ballon.»

A quelques jours du derby romand de la peur que Xamax abordera sans Karlen ni Neitzke (suspendus), Joël Magnin est conscient de l’enjeu du dernier rendez-vous de l’année. «Face à un adversaire n’affichant pas une forme étincelante, on sait tous de quoi il en retourne. On joue notre printemps, on doit absolument comptabiliser.»

Les propos de Barthélémy Constantin, le directeur sportif de Tourbillon, évoquant une «équipe morte» après la débâcle du Parc Saint-Jacques, sont bien évidemment parvenus jusqu’aux oreilles du coach de Xamax. Celui-ci dit s’en méfier, y voyant plutôt une tentative de déstabilisation déguisée. «C’est surtout un moyen de réveiller Sion, tout en donnant l’impression à l’adversaire qu’il a déjà gagné sans même avoir besoin de jouer! Je sais de quoi Sion est capable, il y a quand même de la qualité dans cette équipe. On aura besoin d’une grande performance pour repartir avec ce que l’on vient chercher.»

Nicolas Jacquier