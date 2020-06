Ils se trouvaient bien sur le terrain de la Maladière lundi matin, Johan Djourou et Xavier Kouassi. Les deux toutes fraîches recrues xamaxiennes semblaient d'ailleurs plutôt en forme et de très bonne humeur.

Et pourtant, pas question encore pour elles de se joindre au reste du groupe pour l'entraînement. Le duo d'ex-Sédunois a eu droit à un petit programme de remise en forme en binôme dans un coin de la pelouse, tandis que leurs nouveaux coéquipiers vivaient une séance nettement plus ludique, entre exercice de passes, de transitions et match.

Johan Djourou (à g.) et Xavier Kouassi (à dr.) ont eu droit à un programme de remise en forme en binôme. Image: Keystone.

«Je suis très impatient de les rejoindre. J'espère que ce sera pour bientôt, a souri l'ancien international suisse, pas le moins du monde remonté contre cette obligation de faire bande à part. Je me sens bien physiquement, mais c'est vrai aussi que je me suis essentiellement entraîné de manière individuelle ces derniers mois. C'est bien normal de revenir progressivement.» Si tous les Neuchâtelois inauguraient leur première séance au complet depuis l'arrêt du championnat, chacun avait eu l'occasion de se retrouver en petit groupe pour s'entraîner.

Xavier Kouassi s'est transformé en gardien face à Johan Djourou, pendant que leurs nouveaux coéquipiers faisaient un petit match. Image: Keystone.

«Tout s'est réglé très simplement»

Quoi qu'il en soit, c'est bien lundi que les «Rouge et Noir» ont lancé leur contre-la-montre. Deux mois durant, Laurent Walthert et ses coéquipiers vont vivre à 100km/h. En partie parce que c'est ce qu'impose le calendrier de Super League, en partie aussi parce que Xamax n'a pas pu s'offrir le luxe de débuter sa préparation dans le courant du mois de mai. «Compacter en trois semaines ce que certains font en un mois et demi, c'est tout le défi qui nous attend, résume le coach Joël Magnin. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu ce matin. De l'agressivité, de la bonne humeur: c'est ce dont on a besoin.»

L'entraîneur xamaxien Joël Magnin a «beaucoup aimé» ce qu'il a vu en ce lundi matin. Image: Keystone.

Un bon état d'esprit qui n'est pas pour déplaire à Johan Djourou, dont l'aventure au FC Sion ne s'est pas exactement terminée comme un conte de fées. «En fait, tout est très simple depuis le début avec Xamax. On est en contact depuis quelque temps déjà. Tout s'est enchaîné et réglé très naturellement. Peut-être que je pourrai apporter quelque chose à l'équipe, j'espère en tout cas. C'est le but. Mais je vois aussi dans ce contrat une très belle opportunité pour moi. Dans le contexte actuel, c'est même ce qui pouvait m'arriver de mieux.» De quoi penser à prolonger à la fin de l'été? «Trop tôt pour en parler.»

Compteurs physiques à zéro

Deux mois déjà, donc, pour mener Neuchâtel au maintien, quitte à ce que cela se fasse au détriment du FC Sion. Et, bien sûr, pour se relancer en trouvant une stabilité et une régularité qui lui font défaut depuis plusieurs mois. «C'est vrai, il y a encore à peine trois mois, j'étais embarqué dans le projet de Sion et me voilà chez le rival, admet Djourou. C'est le foot, malheureusement en un sens. C'est un peu bizarre et nouveau pour moi, sachant que je suis habitué aux longs contrats. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de chance d'avoir pu rebondir à Xamax.»

Johan Djourou (à dr.) en discussion avec notre journaliste Florian Vaney. Image: Keystone.

Si le cas de l'ancien défenseur d'Arsenal sera forcément observé de près, il n'est pas déplacé de penser que les semaines particulièrement chargées à venir mettront les organismes neuchâtelois à rude épreuve. D'autant plus sur la surface synthétique de la Maladière.

«Physiquement, la pause a remise les compteurs à zéro, souligne Joël Magnin. Les batteries sont chargées, les blessures oubliées. C'est bien sûr valable pour nous, mais aussi pour tous les autres.» À moins d'un nouveau départ surprise, à l'abri duquel ne sont pas les «Rouge et Noir», ceux-ci entament ainsi le sprint final en pleine possession de leurs moyens.

La place de Gaëtan Karlen à prendre

NE Xamax a par exemple réintégré Dylan Dugourd, particulièrement en réussite lors du match d'entraînement de lundi. L'ancien Carougeois avait été frappé par la poisse en se blessant sitôt arrivé en terres neuchâteloises l'été dernier. Comme pour rattraper le temps perdu, le buteur de 24 ans a marqué les trois premiers buts et mené son équipe, les jaunes fluo, à la victoire. Le début d'une jolie histoire? Avec le départ de Gaëtan Karlen à Sion, une place aux avants-postes risque en tout cas de se libérer. À voir si l'attaquant genevois saura saisir sa chance.

Un mot sur Karlen, justement? Le Valaisan s'est entraîné tout à fait normalement avec Xamax lundi. Son contrat court jusqu'au 30 juin, il sera Sédunois à partir du 1er juillet, mais avant ça, il devrait pouvoir continuer à se maintenir en forme avec l'actuel barragiste de Super League.

L'attaquant Gaëtan Karlen, qui sera Sédunois dès le 1er juillet, a participé à la séance de reprise de Xamax. Image: Keystone.

«Pour l'heure, il est toujours avec nous. Mais tout peut aller très vite dans le football», a simplement commenté Joël Magnin. Peu probable, en tout cas, que Gaëtan Karlen se trouve sur le terrain pour la réception de Thoune, le 20 juin. D'ici-là, NE Xamax devrait avoir effectué trois matches amicaux. Les trois premiers d'une longue série.

Florian Vaney, Neuchâtel