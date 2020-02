NE Xamax ne sait plus ce que signifie le mot victoire, un terme qui le fuit depuis le 26 octobre. Pire, devant son public, le club neuchâtelois a concédé une nouvelle défaite après celle déjà enregistrée contre Servette, lors de la reprise. Ce nouveau revers est d’autant plus dommageable que Thoune, dans le même temps, a battu Lugano, un succès qui permet aux Bernois de revenir à hauteur des Neuchâtelois. Samedi prochain à Tourbillon, le duel romand entre Sion et Xamax opposera deux équipes en pleine crise de résultats.

A la Maladière, Xamax s’était mis en tête de boucler sa première période sans encaisser de but, ce qu’il n’avait pas su faire lors de ses deux premières sorties de l’année, ce qui aurait été aussi une manière de se rassurer. Mais le «pacte» de mieux négocier l’entame de match a tenu moins d’un quart d’heure. Souvent pénalisé habituellement par le poids des erreurs individuelles, les protégés de Joël Magnin ont cette fois inventé l’oubli collectif. Alors même que… dix ( !) Neuchâtelois se trouvaient dans leur seize mètres sur le premier corner lucernois, il ne s’est trouvé personne pour sentir la présence de Voca qui, complètement délaissé par la défense à la limite de la surface, n’avait avoir aucune peine à transformer l’offrande de Margiotta à travers une forêt de jambes neuchâloises.

Un très curieux black-out collectif qui allait certes mettre le barragiste de Super League sous pression mais ne l’empêchait pas de livrer une mi-temps initiale de très honnête facture, excepté pour ce qui concerne la finition. Car si Xamax s’est ménagé un nombre élevé d’occasions dès le coup d’envoi - frappe de Gomes détournée en corner après 23 secondes -, il les a aussi toutes galvaudées avec une relative application. On pense à cette reprise de Nuzzolo trop appuyée mais mal cadrée (16e), ou à l’essai de Karlen (43e).

Avec la malchance

La malchance s’en est aussi mêlée lorsque le poteau gauche de Müller avait renvoyé un missile du même Karlen (19e). Exposé à la fragilité de sa défense chaque fois que son hôte partait en contres, Xamax manqua aussi en plusieurs circonstances de la volonté de s’arracher, une grinta que Serey Die fut souvent trop seul à personnifier.

Cela ne l’empêcha pas de continuer à dominer Lucerne, mais de manière souvent trop confuse. Il y eu aussi du penalty dans l’air, cherché par Nuzzolo mais refusé par M. San. Après un nouveau sauvetage de Müller (61e), Serey Die allait perdre ensuite son duel face au portier lucernois au terme d’une incroyable cavalcade (64e). Toujours aussi généreux, Xamax devait poursuivre son travail de sape, joyeusement bousculer son adversaire et… frôler la correctionnelle lorsque Males manquait une cage qu’il avait pourtant ouverte devant lui (70e). Car des espaces se multiplièrent, ce dont Lucerne ne sut pas profiter, à l’image de Schürpf, manquant le but du ko (78e).

Au final, plus rien ne devait cependant bouger, malgré de nouvelles occasions offertes à Serey Die (88e) et Nuzzolo (90e, sur coup-franc), chaque fois brillamment annihilées par Müller. Xamax défait dans le même temps où Thoune s’est imposé, il y a désormais le feu à la Maladière.

Nicolas Jacquier, Neuchâtel

Xamax – Lucerne 0-1 (0-1)

Maladière, 5270 spectateurs. Arbitre : M. San.

But: 13e Voca 0-1.

NE Xamax: Walthert; Neitzke, Djuric, Xhemajli; Serey Die; Gomes (80e Haile-Selassie), Tafer (69e Ramizi), Araz, Seydoux; G. Karlen (61e Seferi), Nuzzolo. Coach: J. Magnin.

Lucerne: Müller; Grether, Lucas, Knezevic, Sidler; Ndiaye, Ndenge, Voca (35e Mistrafovic), Matos (68e Schürpf); Margiotta (61e Schwegler), Males. Coach: F. Celestini.

Notes: Xamax sans Doudin, Dugourd (blessés), Alic, Farine, Mulaj, Sylvestre, Sinzig (M21), Kamber (suspendu) ni Abanda (non convoqué). Lucerne sans Binous, Kakabadze, Schulz (blessés). 19e: tir de Karlen sur le poteau.

Avertissements: 32e Xhemajli, 37e Matos, 55e Sidler, 63e Djuric, 66e Neitzke, 74e Ramizi, 80e Ndiaye.