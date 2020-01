C'était annoncé, c'est désormais officiel: Geoffroy Serey Dié (35 ans) est de retour à Neuchâtel Xamax. Prêté par le FC Bâle de janvier à juin 2019, le milieu défensif ivoirien s'est engagé avec les pensionnaires de la Maladière.

Dié, qui a résilié son contrat avec le vice-champion de Suisse cet été et disputé dix matches avec le FC Aarau l'automne dernier, a signé pour six mois avec les Rouge et Noir.

«C'est un joueur qui va nous apporter son expérience et son agressivité. Comme il connaît très bien le championnat et l'équipe, il n'aura besoin d'aucune période d'adaptation», affirme l'entraîneur Joël Magnin dans le communiqué du club.