En à peine plus de 24 heures, Stéphane Henchoz, le nouvel entraîneur de Xamax nommé pour réussir la même remontada que l'année dernière, n'allait pas tout chambouler au moment d'effectuer son retour sur le banc de la Maladière. Il est arrivé avec l'avantage de connaître la plupart de ses joueurs, et ces derniers savent également à quel point son exigence est grande. C'est donc une équipe relativement classique dans un système qu'elle connaît bien - le 5-3-2 ou 3-5-2, c'est selon - qui a été alignée sur le synthétique neuchâtelois face au FC Zurich.

Mais on a vu d'emblée que cette équipe avait de la vie et des envies. Chacun des joueurs xamaxiens est apparu concerné par l'enjeu et concentré, désireux surtout de démontrer que le message du nouveau coach avait passé. Et elle en a été récompensée par un point qui ne lui permet pas - encore? - de quitter la dernière place, mais qui est bon à prendre après une série de quatre défaites consécutives.

On a surtout vu que cette équipe savait faire bloc. En évoluant de manière très compacte en défense, elle a empêché les Zurichois de se montrer réellement menaçants, à tout le moins dans le jeu. Elle a certes concédé une égalisation évitable sur corner, cinq minutes après avoir ouvert le score au terme d'un superbe schéma offensif. Elle s'est certes oubliée une fois en deuxième mi-temps (Walthert est superbement sorti dans les pieds de Winter). Mais elle n'a que rarement été mise hors de position. Zurich a ainsi dû s'en remettre aux essais lointains du puissant Kololli pour inquiéter le gardien neuchâtelois. En cela, Xamax a fait un grand pas en avant. Le club neuchâtelois sait désormais qu'il peut s'appuyer sur une bonne assise défensive.

Une vraie colonne vertébrale

On a vu aussi que les Xamaxiens étaient capables de prendre le jeu à leur compte. À mi-terrain, le triangle Tafer (puis Mveng)-Kouassi-Ramizi a fait office de vraie colonne vertébrale. Sous son impulsion - et celle, aussi, de l'inévitable et infatigable Nuzzolo -, l'équipe neuchâteloise a cherché à faire la différence jusque dans les dernières minutes. Elle aurait d'ailleurs mérité de la provoquer, cette différence, comme une semaine plus tôt face à Saint-Gall.

Mais les Neuchâtelois sauront malgré tout se contenter de ce point. Dans ce championnat qui, on le sait, va se jouer sur des détails, il a le mérite de leur prouver qu'ils sont capables de réussir leur opération sauvetage. «Ce n'est pas parce que j'étais là l'année dernière que l'équipe va assurer son maintien d'un coup de baguette magique, rien que parce que je suis revenu», a justement rappelé Stéphane Henchoz. Il sait que les points seront difficiles à aller chercher, mais on peut compter sur lui pour faire en sorte que ses joueurs soient convaincus d'en avoir les moyens.

Après avoir montré les prémices d'une vraie reprise contre Zurich, Xamax doit en faire deux nouvelles démonstrations, dimanche à Thoune, puis mercredi prochain face à Sion, ses deux adversaires directs de bas de classement. Si les résultats de ces échéances ne seront pas forcément décisifs, puisqu'il restera ensuite quinze points en jeu, ils n'en auront pas moins une certaine importance, pour ne pas écrire une importance certaine.

Renaud Tschoumy

Retrouvez tous les détails du match ici.