Stéphane Henchoz a montré via sa composition d’équipe quelle était son absolue priorité: les barrages face au deuxième de Challenge League. De l’équipe qui devrait débuter jeudi face à Aarau ou Lausanne à la Maladière, il ne devrait ainsi très vraisemblablement rester qu’un titulaire: Raphaël Nuzzolo. Voire éventuellement Charles Pickel ou Pietro Di Nardo, mais assurément aucun autre. Ce dernier match de la saison régulière ne présentait ainsi strictement aucun intérêt pour Xamax, qui n’a pensé qu’à ménager ses meilleurs joueurs, à l’exception notable de Raphaël Nuzzolo, donc.

Du côté du FCB, il s’agissait également d’un match pour rien, sinon fêter deux joueurs qui vont quitter le club cet été: le gardien lausannois Signori Antonio (vers Stade-Lausanne-Ouchy?) et surtout le fameux défenseur tchèque Marek Suchy, devenu en six ans l’une des figures emblématiques du FCB. L’ovation que lui a accordée la Muttenzerkurve avant le match lors de la cérémonie officielle d’adieux aurait donné des frissons à n’importe qui.

Des frissons sur le terrain, il n’y en a par contre guère eu, sinon le magnifique coup-franc de Samuele Campo à la 26e pour l’ouverture du score. 1-0, score à la pause, au terme d’une première période sans rythme et sans grande envie dans un Parc Saint-Jacques très loin d’être bien rempli.

Le même Samuele Campo a inscrit un deuxième but de grande classe à la 56e en se couchant parfaitement sur un centre de Ricky van Wolfswinkel pour effectuer une reprise de volée compliquée qui a trompé Matthias Minder pour le 2-0. Blas Riveros a inscrit le 3-0 à la 78e sur un joli ballon piqué après une passe décisive de Samuel Campo. A noter sur cette action le très malin appel en profondeur de Ricky van Wolfswinkel, dont la course a libéré l’espace pour l’ailier gauche du FCB, seul face à Matthias Minder. Kemal Ademi a inscrit un 3-1 tout à fait anecdotique à la 89e, juste avant le tout premier but en Super League du jeune Julian von Moos (18 ans) à la 90e. Un souvenir qui l’accompagnera durant toute sa carrière.

La soirée s’est terminée par une standing ovation pour Marek Suchy, entré à la 79e pour ses dernières minutes en rouge et bleu, brassard de capitaine au bras. Autre beau geste de Marcel Koller: l’entrée de Signori Antonio, lui aussi pour la fin du match. L’ancien gardien du LS a ainsi disputé ce samedi son 13e match en Super League, le premier avec le FC Bâle.

FC Bâle 1893 – Neuchâtel Xamax FCS 4-1 (1-0)

Parc Saint-Jacques, 21’275 spectateurs Arbitre M. Schnyder

Buts: 26e Campo 1-0, 56e Campo 2-0, 78e Riveros 3-0, 89e Ademi 3-1, 90e von Moos 4-1.

Aucun avertissement

Notes: Bâle sans Omlin, Widmer, Zambrano, Balanta, Stocker (blessés), ni Kuzmanovic (suspendu). Xamax sans Xhemajli, Djuric, Serey Die (blessés), Sejmenovic et Doudin (suspendus), ni Walthert, Pululu et Oss (ménagés).

Bâle: Hansen (82e Antonio); Xhaka, Cömert, Kaiser, Riveros; Zuffi, Frei (79e Suchy), Campo; Zhegrova, van Wolfswinkel, Okafor (73e Von Moos). Entraîneur: Marcel Koller

Xamax: Minder; Pickel, Huyghebaert, Di Nardo, Santana, Kamber (79e Qela); Veloso, Corbaz; Nuzzolo (58e Ademi), Karlen, Tréand (58e Ramizi). Entraîneur: Stéphane Henchoz (nxp)