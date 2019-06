Neuchâtel Xamax, qui furète sur le marché des transferts à l’affût de solutions peu coûteuses, a tout de même trouvé les moyens de s’offrir un ancien capitaine de l’équipe de Suisse! Certes, à 51 ans, Jörg Stiel n’est plus en mesure de livrer la marchandise sur le terrain. Mais il mettra sa vaste expérience au service des gardiens rouge et noir.

L’Argovien, qui était jusqu’ici en charge des jeunes portiers du FC Bâle et qui va continuer à œuvrer auprès des M20 au sein de l'ASF, s’est engagé à la Maladière. Il remplace ainsi Luca Ferro, parti remplacer Marco Pascolo au FC Sion.

Jörg Stiel, qui avait effectué ses débuts en Ligue nationale A en juin 1986 avec le FC Wettingen, avait fêté le titre de champion de Suisse avec le FC Saint-Gall en 2000, après des passages au Mexique et au FC Zurich. Ses performances lui avaient ouvert sur le tard les portes de la Bundesliga (il a porté le maillot du Borussia Mönchenglabach entre 2001 et 2004) et de l’équipe nationale (21 sélections à partir de 2000), dont il fut le capitaine à l’Euro 2004.

En plus d’un palmarès, Neuchâtel Xamax a engagé un monsieur, une tronche. Personnage atypique du microcosme – il a longtemps roulé dans sa fameuse 2CV –, Jörg Stiel a toujours donné l'impression d'être quelqu'un au grand coeur, droit dans ses bottes. Voilà exactement le type de profil recherché du côté de la Maladière. (Le Matin)