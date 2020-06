Lors des deux premières journées de reprise, les 20 et 24 juin, les Neuchâtelois évolueront à domicile. Afin de respecter le concept de protection «Covid-19» élaboré par la Swiss Football League, en collaboration avec les autorités et les clubs, seuls 300 personnes seront autorisées à suivre une partie de Super League. «A Xamax, nous ne voulions pas jouer sans notre public. Nous pouvons vivre grâce à son soutien et à celui de toute une région. Notre réflexion a donc été de rechercher une manière de le faire participer aux rencontres», commente Sébastien Egger, responsable de la communication à NE Xamax.

Donc trente abonnés seront tirés au sort par ordinateur en début de semaine et pourront assister aux matches face à Thoune et Bâle. Contrairement à d'autres clubs, Xamax n'a pas mis de critères pour sélectionner les heureux élus parmi les possesseurs d'abonnements de saison.

Comment les Neuchâtelois sont-ils arrivés à ce nombre de trente? Sur les 300 personnes autorisées, 200 font partie du match. Quarante entrées ont été réservées pour les familles des joueurs et les éléments non convoqués, dix places pour les groupes de supporters, et vingt autres pour les groupes de soutien.

Un test grandeur nature face à Lausanne

«La manière de distribuer ces tickets est de toute façon injuste. Autant que ce soit le sort qui en décide. Nous allons faire des mécontents. Mais trente supporters auront au moins l'occasion de vivre un moment inoubliable. Cela me paraît cohérent», poursuit Sébastien Egger. Les veinards auront 24 heures pour s'annoncer, sans quoi leur place sera remise en jeu. Ils sortiront du jeu pour les matches suivants. En attendant les futures annonces du Conseil fédéral, NE Xamax va procéder de la sorte pour deux parties. Après, ses dirigeants aviseront.

Un courrier a également été envoyé aux abonnés afin de leur expliquer comment ils pourront être dédommagés pour les matches auxquels ils ne pourront pas assister. Le remboursement total est impossible, mais les avantages pour la saison prochaine seront nombreux.

En attendant la reprise officielle, une partie amicale opposera les Neuchâtelois au Stade-Lausanne Ouchy, ce samedi à 16 h. Elle permettra aux joueurs de se mettre en jambes, mais surtout aux dirigeants de voir si le concept de protection fonctionne. Cette rencontre servira d'examen blanc avant la reprise du 20 juin.

Claude-Alain Zufferey